Drone Volt: une levée de fonds par émission d'ABSA

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions (BSA), au profit des catégories d'investisseurs définies par l'AG, pour un montant total brut de 12,4 millions d'euros.



Cette levée de fonds se traduira par l'émission d'un nombre total de 15.290.115 actions avec BSA attachés (ABSA), à un prix d'émission de 0,81 euro (prime d'émission incluse), son règlement-livraison étant prévu le 14 juillet.



Cette augmentation de capital renforcera la structure financière du constructeur de drones civils professionnels, et lui permettra d'accompagner sa trajectoire de croissance et d'étudier des opérations de croissance externe.



'Cette opération intervient à un moment déterminant pour notre groupe, alors que nous rencontrons une forte demande pour nos drones et prestations de services, spécialement aux États-Unis', souligne son directeur général Marc Courcelle.





