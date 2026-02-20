 Aller au contenu principal
Drone Volt signe une commande avec AssetCool
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 08:45

Le groupe spécialisé dans les drones civils professionnels annonce une commande d'AssetCool portant sur deux drones Linedrone LDV4, accompagnée de développements spécifiques réalisés conjointement. Le montant total du contrat est estimé entre 350 000 et 400 000 euros.

AssetCool, spécialisée dans les revêtements photoniques et les systèmes robotisés destinés à améliorer les performances des réseaux électriques, utilisera ces drones dans le cadre de ses solutions d'optimisation des lignes de transmission.

Par ailleurs, Drone Volt indique aborder le début d'exercice de façon positive, avec plusieurs négociations importantes susceptibles d'aboutir rapidement. Ces discussions concernent exclusivement des activités à forte marge, dans les services ou la vente d'équipements produits en interne.

La société souligne que ces avancées s'inscrivent dans sa stratégie axée sur la commercialisation de produits technologiques développés en interne, l'adaptation via sa R&D et la prestation de services opérationnels.

Les résultats annuels seront publiés le 18 mars.

