Drone Volt : signature d’un contrat de vente de prestations

" La signature de ce contrat important témoigne de la capacité de Drone Volt à accélérer sa croissance sur ses activités les plus rentables (les services et la vente de ses solutions), afin de viser un Ebitda positif en 2025 ", conclut la société.

Les deux volets de ce contrat devraient représenter un montant total supérieur à 0,6 million d'euros sur les 12 prochains mois. Ce contrat contribuera à la forte croissance de l'activité dans les services, qui est la plus profitable du groupe.

(AOF) - Comme annoncé ces derniers mois, en cohérence avec l'objectif de réduire ses coûts et de valoriser ses savoir-faire, Drone Volt a signé un contrat " significatif " avec un acteur important du monde du "powerline" en Europe. Dans le détail, le contrat porte tout d'abord sur l'élaboration d'une évolution du Linedrone. La conception de ce drone sur mesure par les équipes R&D de Drone Volt sera facturée au client, ce qui entre parfaitement dans la stratégie du groupe de vendre des développements spécifiques et donc de transformer peu à peu son département de R&D en un centre de profit.

