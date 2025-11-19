 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 975,50
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Drone Volt scelle un partenariat stratégique avec UMag
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 18:23

Drone Volt annonce la signature d'un protocole d'entente et d'un accord de partenariat avec UMag Solutions, qui fait du groupe la plateforme d'intégration des capteurs V2Mag et V2Mag-MIL, soit des capteurs magnétométriques aéroportés capables de détecter des anomalies magnétiques depuis un drone.

L'accord ouvre l'accès à des marchés mondiaux clés - défense, sécurité, énergie offshore et infrastructures critiques - et prévoit la distribution des solutions Drone Volt dans plusieurs zones géostratégiques.

Drone Volt a déjà mené des missions réussies de détection de mines et d'UXO avec le V2Mag-MIL, validé par l'OTAN, confirmant son positionnement sur les opérations de déminage humanitaires et sécuritaires.

Les dirigeants soulignent un partenariat présenté au salon Milipol et considéré comme un puissant accélérateur de croissance, porté par la transition énergétique, l'essor des infrastructures sous-marines et le besoin accru de sécurité.

'L'intégration du V2Mag à nos plateformes [...] renforce notre avance technologique et ouvre les portes des marchés civils et militaires à fort potentiel', a commenté Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.

Valeurs associées

DRONE VOLT
0,7320 EUR Euronext Paris -1,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank