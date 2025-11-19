Drone Volt scelle un partenariat stratégique avec UMag
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 18:23
L'accord ouvre l'accès à des marchés mondiaux clés - défense, sécurité, énergie offshore et infrastructures critiques - et prévoit la distribution des solutions Drone Volt dans plusieurs zones géostratégiques.
Drone Volt a déjà mené des missions réussies de détection de mines et d'UXO avec le V2Mag-MIL, validé par l'OTAN, confirmant son positionnement sur les opérations de déminage humanitaires et sécuritaires.
Les dirigeants soulignent un partenariat présenté au salon Milipol et considéré comme un puissant accélérateur de croissance, porté par la transition énergétique, l'essor des infrastructures sous-marines et le besoin accru de sécurité.
'L'intégration du V2Mag à nos plateformes [...] renforce notre avance technologique et ouvre les portes des marchés civils et militaires à fort potentiel', a commenté Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.
Valeurs associées
|0,7320 EUR
|Euronext Paris
|-1,35%
