Drone Volt obtient jusqu'à 6 millions d'euros de financement obligataire

Drone Volt a annoncé la mise en place d'une ligne de financement obligataire d'un montant maximal de 6 millions d'euros auprès du fonds Multi Strategies SICAV-RAIF, afin d'accompagner sa croissance et de renforcer le financement de son cycle d'exploitation.

Cette opération intervient dans un contexte de forte demande pour les activités à forte marge du constructeur de drones civils professionnels. L'activité Drone Volt Factory, Services & Academy a ainsi enregistré une croissance de 26 % sur les neuf premiers mois de 2026.

Cette dynamique devrait se poursuivre, notamment grâce à la commande record de Sol.One, qui représente un montant minimal de 10 millions d'euros par an pendant cinq années consécutives.

Ce financement doit permettre au groupe de disposer des ressources nécessaires pour répondre à l'augmentation attendue de son activité et soutenir son développement commercial.