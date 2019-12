DRONE VOLT : Nouvelle commande en Suède dans l'inspection des lignes électriques

Villepinte, le 11 décembre 2019

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce une nouvelle commande dans l'inspection des lignes électriques en Suède.

La commande provient d'une importante société de services spécialisée dans l'inspection de lignes électriques et de télécommunication.

La solution retenue par ce nouveau client se compose d'un drone ALTURA ZENITH équipé d'une caméra de très haute technologie qui permet d'évaluer les pertes de courant sur un câble électrique.

DRONE VOLT confirme ainsi ses ambitions dans le domaine de l'inspection des lignes basse, moyenne et haute tension, avec ses solutions efficientes, économiques et qui permettent aux industriels de réduire leur émission de gaz à effet de serre.

Cette première commande avoisine les 100 000 euros et pourrait être suivie d'autres plus substantielles.

« Nos solutions offrent aux grands industriels du secteur de l'énergie un retour sur investissement en quelques mois. » se réjouit Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « De plus, elles leur permettent de réduire leur empreinte carbone et inscrit un peu plus encore le groupe dans les entreprises socialement responsables. »

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clien ts des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



