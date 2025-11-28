Drone Volt monte après après des retours positifs du salon Milipol
Dans un communiqué diffusé dans la soirée d'hier, le groupe souligne que l'événement a été marqué par une affluence 'exceptionnelle' et par une visibilité médiatique nationale 'inédite', qui a notamment vu l'un de ses principaux dirigeants, Frédéric Glorieux, être invité en direct sur France Info TV.
Pour ce qui concerne les démonstrations opérationnelles, Drone Volt indique avoir été en mesure de présenter deux versions de son best-seller 'Hercules 20', l'une destinée à la décontamination aéroportée et l'autre au déminage, cette dernière faisant selon lui l'objet d'un intérêt croissant des forces armées, des commandos anti-explosifs et des organisations internationales.
Il a également dévoilé son appareil 'Beluga' à décollage et atterrissage verticaux (VOTL) de nouvelle génération destiné au renseignement stratégique et à la surveillance affichant une envergure de 415 cm et une longueur de 195 cm pour une vitesse maximale de 120 km/h, qui a lui aussi suscité un intérêt marqué des forces armées, opérateurs d'infrastructures critiques et délégations internationales.
'Pour autant, la société n'a pas annoncé de signature de nouveaux contrats', tempèrent ce matin les analystes d'AllInvest Securities. 'Elle indique néanmoins aborder les prochains mois avec une roadmap ambitieuse', souligne la société de Bourse.
'L'engouement constaté autour de nos solutions (....) confirme la confiance croissante des acteurs de la sécurité et de la défense', s'est ainsi félicité Marc Courcelle, le directeur général de la société.
A la Bourse de Paris, l'action Drone Volt progressait de plus de 4% suite à ces annonces, ce qui porte à 110% ses gains cette année.
