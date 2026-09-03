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Drone Volt met à l’épreuve le modèle de partenariat. (Drone Volt)
information fournie par AlphaValue 03/09/2026 à 16:02
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Drone Volt met à l’épreuve le modèle de partenariat.

M&A /CORP. ACTION

Drone Volt a annoncé, en moins d’une semaine, deux partenariats avec Tonner Drones et Sol.One, sociétés française et belge actives sur les marchés des drones tant civils que militaires. Le premier partenariat renforce concrètement la proposition de valeur de son drone Kobra pour des applications de surveillance, tandis que le second semble viser à capitaliser sur l’empreinte industrielle et commerciale européenne afin d’accélérer la croissance, tout en trouvant un nouvel actionnaire de référence. Dans ce contexte, nous réitérons notre opinion favorable sur le titre, en misant sur la complémentarité de ses technologies à double usage.

ACTUALITÉ

Drone Volt a conclu deux partenariats :

- Tonner Drones : ce partenariat permet à Drone Volt de devenir le fournisseur exclusif, hors Europe, de la solution « drone in a box » d’Azur Drones, dont les actifs ont été ultérieurement acquis par Tonner Drones. Drone Volt fournira les drones Kobra, tandis que les boîtiers seront fournis par Tonner Drones.

- Sol.One : Drone Volt enregistre une commande d’un montant minimum de 10 M€ par an sur cinq ans pour la fourniture de systèmes de propulsion et de composants à Sol.One, qui vise l’accélération de la production de son drone Saboteur (applications civiles et militaires). Dans ce cadre, Drone Volt devient le revendeur exclusif en France du Saboteur. Les deux sociétés procéderont par ailleurs à une prise de participation croisée de 2,5 M€ chacune.

ANALYSE

Partenariat avec Tonner Drones : accélération des ventes de Kobra
Nous estimons que la logique du partenariat avec Tonner Drones pour Drone Volt vise avant tout à renforcer la proposition de valeur du drone Kobra sur le marché de la surveillance, grâce à une solution particulièrement attractive de type « drone in a box ». Sur le plan technique, cette solution présente un intérêt marqué en comblant les limites des dispositifs de vidéosurveillance fixes, susceptibles de générer des angles morts — à la différence d’un drone, moins exposé au risque de neutralisation du fait de sa mobilité (la station d’accueil assurant par ailleurs la recharge de la batterie). La proposition de valeur repose également sur un haut niveau d’autonomie, permettant notamment des contrôles rapides de zones isolées.

Selon nous, Drone Volt et Tonner Drones disposent de meilleures capacités de passage à l’échelle, dans la mesure où les actifs d’Azur Drones ont été acquis à un coût limité à la suite de sa faillite. Cette dynamique est renforcée par l’expertise réglementaire et les capacités industrielles de Drone Volt, susceptibles d’améliorer les taux d’obtention d’autorisations et de réduire les coûts. Les perspectives de croissance du marché des solutions « drones in a box » apparaissent attractives : celui-ci devrait croître d’environ 20 % entre 2026 et 2034 pour dépasser 6 Md€ selon Fortune Business Insights.

Partenariat avec Sol.One : valorisation de l’empreinte européenne pour soutenir la croissance commerciale
La logique de ce partenariat pour Drone Volt est double : sécuriser une trajectoire de croissance du chiffre d’affaires et et sa structure actionnariale pour les prochaines années. D’une part, l’accord capitalise sur les capacités de production européennes de Drone Volt, particulièrement recherchées par les acteurs européens du drone souhaitant commercialiser des appareils perçus comme « locaux » et réduire leur dépendance à des pays potentiellement non alignés. D’autre part, il s’appuie sur la force commerciale de Drone Volt en France afin d’y distribuer le drone Saboteur, marché sur lequel Sol.One n’était pas implanté. Il en résulte un contrat significatif sur cinq ans pour la société, venant valider les orientations stratégiques des dernières années et offrant une exposition au marché de la défense via l’activité de distribution.

Un autre élément notable pour Drone Volt réside dans l’accord de participations croisées, qui présente l’intérêt d’introduire un nouvel actionnaire de référence représentant environ 10 % du capital, selon le mécanisme retenu.

Valeurs associées

DRONE VOLT
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Copyright © 2026 AlphaValue

Cette analyse a été élaborée par AlphaValue et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2026 à 16:02:22.

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1 commentaire

  • 17:27

    je te prête , tu me donnes , on se rendra plus tard....
    Nouveau modèle! s'il n'y a pas de marché on va se le créer entre nous!

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