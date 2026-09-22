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Drone Volt intègre le programme officiel de drones de défense au Canada
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 08:22
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Drone Volt, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce avoir franchi avec succès le processus de qualification des fournisseurs au Canada pour l'Initiative liée aux drones de la Défense (IDD). Cette qualification, obtenue de la part de la Direction de l'approvisionnement aérien, porte sur les systèmes et services destinés notamment aux Forces armées canadiennes (FAC) et à la Garde côtière canadienne (GCC).

Une initiative stratégique du gouvernement canadien

Le gouvernement du Canada a lancé cette Initiative afin d'accélérer le développement, la mise à l'essai, l'adaptation et la production de systèmes autonomes sans équipage destinés aux Forces armées canadiennes et à la Garde côtière canadienne.

L'initiative vise notamment à identifier les entreprises disposant d'expertises technologiques pertinentes et à mettre en place une voie d'acquisition permettant d'accélérer l'intégration de nouvelles technologies.

Elle poursuit également un objectif de renforcement de la capacité souveraine du Canada à accéder à des systèmes autonomes critiques, à les exploiter, les soutenir, les adapter et les produire à plus grande échelle.

Une attention particulière est portée à la cybersécurité, à l'intégrité et à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement ainsi qu'à la protection des technologies sensibles.

Le marché public s'organise autour de cinq volets de qualification.

A l'issue du processus, Drone Volt a obtenu sa qualification sur trois d'entre eux : les volets 1, 3 et 5, couvrant ainsi un périmètre allant des systèmes sans équipage à l'ingénierie et à l'intégration, jusqu'à l'innovation et l'expérimentation.

Ce statut permet désormais au groupe de participer aux demandes de propositions relevant de ces trois volets et constitue une étape importante dans son développement sur le marché canadien de la défense et de la sécurité.

Une nouvelle étape au Canada

Cette qualification s'inscrit pleinement dans sa stratégie visant à renforcer sa présence sur les marchés institutionnels, de sécurité et de défense.

Elle prend une dimension particulière pour le constructeur français de drones professionnels qui dispose déjà d'une implantation opérationnelle au Canada, à Candiac, près de Montréal, lui permettant de s'appuyer sur des compétences locales et sur une connaissance approfondie du marché nord-américain.

Cette présence locale constitue également un atout au regard des objectifs de l'IDD en matière de souveraineté, de sécurisation des chaînes d'approvisionnement, de soutien local et de développement de capacités industrielles.

Drone Volt entend ainsi valoriser son savoir-faire de constructeur et intégrateur de drones professionnels, ses compétences en intelligence artificielle embarquée et en intégration de charges utiles, ainsi que ses capacités en matière d'ingénierie, de formation, de support technique, de maintenance et de soutien en service.

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1 commentaire

  • 08:47

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