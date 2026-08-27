Drone Volt grimpe après sa décision de céder Azur Drones

Le spécialiste français des drones professionnels avait repris cet été les actifs d'Azur Drones. Il prévoit désormais de céder à Tonner Drones la nouvelle société qui les regroupe, tout en conservant des droits commerciaux sur ses solutions.

Drone Volt annonce la signature d'un protocole engageant avec Tonner Drones. A l'été 2026, sa filiale InAirTech avait été désignée par le Tribunal de commerce de Bordeaux pour reprendre les actifs industriels et opérationnels de l'ancienne Azur Drones. Ces actifs ont été regroupés dans une nouvelle société, également baptisée Azur Drones et détenue à 100% par Drone Volt.

Le groupe prévoit désormais de céder la totalité du capital de cette nouvelle société à Tonner Drones, via une filiale dédiée. La transaction reste soumise à l'accord de l'administrateur judiciaire de l'ancienne Azur Drones.

En parallèle, Drone Volt conservera l'exclusivité commerciale des actifs d'Azur Drones dans le civil hors Europe, tandis que la nouvelle Azur Drones exploitera sa clientèle européenne et développera de manière autonome ses activités dans la Défense.

Les deux partenaires prévoient enfin d'intégrer le drone KOBRA IA de Drone Volt au système autonome "Drone in a box" d'Azur Drones, une solution déjà déployée dans 11 pays et totalisant plus de 62 000 vols autonomes hors vue directe (BVLOS).

La nouvelle fait réagir le marché ce matin, le titre Drone Volt s'adjugeant 3,4% à Paris.