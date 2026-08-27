Orages: 23 départements en vigilance orange jeudi après-midi, risque de grêle

Vingt-trois départements vont être placés en vigilance orange pour les orages jeudi après-midi ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Vingt-trois départements vont être placés en vigilance orange pour les orages jeudi après-midi, a annoncé Météo-France dans son bulletin de 06H00, mettant en garde contre un risque de grêle.

Une "nouvelle pulsation orageuse" est prévue, "particulièrement marquée sur Auvergne jusqu'à la Bourgogne et les Vosges avec des cellules orageuses très intenses", prévient l'institut météorologique, "ainsi qu'une autre entre les Pays-de-la-Loire, la Normandie et les Hauts de-France".

Dans le détail, l'Allier, l'Aube, le Calvados, le Cantal, la Côte-d'Or, l'Eure, la Loire, le Maine-et-Loire, la Haute-Marne, la Mayenne, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine Maritime, la Somme, les Vosges, et l'Yonne basculeront en orange au cours de l'après-midi.

La vigilance pourrait être étendue à d'autres départements, prévient Météo-France, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi, "lors du décalage du front pluvio-orageux" vers l'est.

Les orages pourront être accompagnés de grêlons "de taille moyenne à grosse", soit de 2 à 5 cm, selon Météo-France, mais aussi de fortes pluies avec des cumuls horaires jusqu'à 30 mm, et de rafales de vent jusqu'à 100 km/h, ou davantage localement.

Le prévisionniste met également en avant un risque de "phénomènes tourbillonnaires" en Auvergne, en Bourgogne et dans les Vosges, sans totalement les exclure ailleurs.

D'autres départements ont été touchés par des orages mercredi. Des vents de 98 km/h ont été enregistrés à Blois (Loir-et-Cher), et plus de 40 mm de pluie ont été relevés à La Gaubretière (Vendée) et à Nueil les Aubiers (Deux-Sèvres), selon Météo-France.

Cet épisode survient après que le sud du pays a été traversé dans la nuit de lundi à mardi par de violents orages, qui ont notamment provoqué une tornade dévastatrice dans l'Aude lundi, dans le village de Pomas.

Les deux départements corses passent pour leur part à midi en vigilance orange "canicule", avec l'arrivée de masses d'air très chaudes et d'un effet de sirocco, qui pourrait occasionner des pics de température supérieurs à 40°C, précise Météo-France.

ms/phs

Des vents de 98 km/h ont été enregistrés mercredi à Blois (Loir-et-Cher), et plus de 40 mm de pluie ont été relevés à La Gaubretière (Vendée) et à Nueil les Aubiers (Deux-Sèvres).25