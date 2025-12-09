 Aller au contenu principal
Drone Volt envisage une cotation sur le Nasdaq
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 15:52

Drone Volt annonce avoir engagé une réflexion stratégique "afin de poursuivre sa trajectoire de développement et rechercher la meilleure valorisation de ses actifs", une réflexion qui pourrait aboutir à une cotation au Nasdaq, en plus de celle à Paris.

La société est accompagnée dans ce processus par Maxim Group LLC, banque d'investissement américaine qui l'a déjà accompagnée dans ses 2 dernières augmentations de capital, réalisées principalement auprès d'investisseurs américains.

La société tiendra le marché informé de toute évolution significative de cette démarche dans les meilleurs délais. Maxim Group LLC accompagnera également Drone Volt dans la recherche et l'étude d'alliances stratégiques potentielles.

Dans le cadre de cet accompagnement et afin de préserver la trésorerie de Drone Volt, Maxim Group LLC serait rémunéré en actions à hauteur d'un maximum de 4% du capital sur une base diluée (dont 3% uniquement dû en cas de cotation au Nasdaq).

