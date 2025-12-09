Drone Volt envisage une cotation au Nasdaq

(AOF) - Drone Volt a annoncé avoir mandaté une banque américaine en vue d’une cotation au Nasdaq. Le constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne a engagé une réflexion stratégique afin de rechercher la meilleure valorisation possible de ses technologies et de ses actifs après avoir renforcé sa présence en Amérique du Nord et ses deux dernières augmentations de capital (mars et juillet 2025) assurées principalement par des investisseurs américains.
