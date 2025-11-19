DRONE VOLT : DRONE VOLT signe un protocole d'entente stratégique et un accord de partenariat avec UMag Solutions // Une alliance transformatrice pour la détection magnétique aéroportée

Villepinte, le 19 novembre 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, expert français en intelligence artificielle embarquée et fabricant de drones professionnels, annonce la signature d'un protocole d'entente stratégique et d'un accord de partenariat avec UMag Solutions, leader mondial des technologies de détection magnétique aéroportées.

Cet accord majeur fait de DRONE VOLT une plateforme d'intégration des V2Mag™ et V2Mag-MIL™ , les capteurs de détection magnétique les plus avancés du marché développés par UMag Solutions.

Elle permet à DRONE VOLT d'accéder aux marchés mondiaux des secteurs de la défense, de la sécurité, de l'énergie offshore, des infrastructures critiques et des applications industrielles.

Récemment [1] , DRONE VOLT a mené avec succès de nouvelles missions de détection de mines et de munitions non explosées avec le V2Mag-MIL™ , démontrant ainsi la capacité du Groupe à réaliser des opérations de déminage humanitaires et de sécurité dans des environnements post-conflit.

Un partenariat stratégique transformateur constituant un puissant accélérateur de croissance pour DRONE VOLT

L'accord de partenariat comprend :

Les droits de distribution des technologies DRONE VOLT dans plusieurs régions géostratégiques à forte valeur ajoutée : Amériques, Europe, Moyen-Orient, Asie-Pacifique ;

dans plusieurs régions géostratégiques à forte valeur ajoutée : ; L'intégration complète du V2Mag™sur les plateformes DRONE VOLT, dont le drone HERCULES 20 ;

; Des présentations officielles effectuées aux forces armées, aux agences gouvernementales et aux dirigeants des secteurs industriel et énergétique ;

aux forces armées, aux agences gouvernementales et aux dirigeants des secteurs industriel et énergétique ; Le développement de solutions intégrées clés en main à partir d'un drone : drones + capteurs magnétiques + logiciel de mission + formation + assistance opérationnelle.

Une réponse directe aux besoins géopolitiques mondiaux

La solution issue du partenariat entre DRONE VOLT et UMag Solution permet de détecter :

Mines amarrées ou sous-marines / UXO, qu'elles soient enterrées ou non (antichar / antipersonnel) ;

UXO enfouie ;

Menaces portuaires ;

Objets métalliques enfouis ;

Polluants métalliques submergés.

La solution est opérationnelle sur divers terrains d'activité (haute mer, ports, côtes, plages, déserts et terrains complexes) avec une résistance éprouvée aux vagues, aux courants et aux perturbations magnétiques .

V2Mag™ est la nouvelle référence mondiale en matière de détection magnétique aéroportée

Le V2Mag™ établit de multiples records de performance internationaux et se distingue par les caractéristiques suivantes :

Niveau sonore le plus bas au monde ;

; Détection 3 fois plus profonde que les solutions concurrentes ;

que les solutions concurrentes ; Analyse en temps réel — sans post-traitement ;

; Technologie 100 % non invasive ;

; Données immédiatement exploitables.

V2Mag™ devient ainsi la norme mondiale en matière de détection magnétique par drone.

V2Mag-MIL™ offre une précision de qualité militaire, d'ores-et-déjà validée par l'OTAN

La version militaire renforcée offre une fiabilité inégalée et constitue une capacité essentielle pour les opérations de défense modernes :

GNSS résilient ;

; Précision au centimètre près ;

; Entièrement intégré au logiciel UMagMission-MIL™ ;

; Conforme à la norme OTAN STANAG 4817 .

Le drone HERCULES 20 sera équipé des meilleures technologies de détection magnétique

Certifié CE C5 et conçu pour les missions exigeantes, l'HERCULES a été intégré par UMag Solutions comme plateforme pour V2Mag™ et V2Mag-MIL™.

Pour mémoire, voici les principales caractéristiques de l'HERCULES 20 :

Certifié CE classe C5 (conformité aux normes européennes de catégorie spécifique) ;

(conformité aux normes européennes de catégorie spécifique) ; Capacité de charge utile de 15 kg ;

; Système de redondance complète ;

; 4 batteries de vol ;

8 moteurs + 8 hélices ;

Stabilité exceptionnelle , même par temps difficile ;

, même par temps difficile ; Architecture modulaire pour charges utiles tactiques, capteurs spéciaux, treuils, outils NRBCe ;

L'HERCULES 20 est déjà adopté par les forces armées et l'industrie

HERCULES 20 est déjà opérationnel au sein de plusieurs unités militaires pour :

Sécurité et surveillance du périmètre ;

Levage tactique ;

Missions NRBCe ;

Inspection des actifs critiques ;

Détection magnétique (V2Mag™) ;

Intégration de charge utile spéciale.

Applications civiles avec une forte dynamique de croissance pluriannuelle

L'alliance DRONE VOLT & UMag s'adresse aux marchés civils en forte croissance :

Énergie éolienne offshore : inspection avant installation ;

Détection des munitions non explosées dans les corridors de câbles/pipelines ;

Cartographie côtière et sous-marine ;

Sécurité portuaire et intervention d'urgence.

Elle est soutenue par des tendances fortes et durables, sur des marchés attendus en expansion pour la prochaine décennie :

Transition énergétique mondiale ;

Expansion massive des infrastructures sous-marines ;

Renforcement de la réglementation sur les risques d'explosion.

Une technologie non invasive, plus rapide, plus sûre et plus efficace

Les systèmes magnétiques aéroportés d'UMag inspectent des zones vastes et complexes, avec des atouts considérables. Ils sont en effet plus rapides que les méthodes conventionnelles, avec des coûts d'exploitation considérablement réduits , pour des risques humains ou environnementaux nuls.

Il s'agit donc d'une rupture technologique majeure avec les méthodes traditionnelles de détection et d'étude des mines.

Déclarations des dirigeants

« L'intégration du V2Mag™ à nos plateformes, présentée sur le salon MILIPOL du 18 au 21 novembre 2025, renforce notre avance technologique et ouvre les portes des marchés civils et militaires à fort potentiel . »

Marc Courcelle, Directeur général de DRONE VOLT

Solutions UMag

« Le V2Mag™ offre des résultats sans équivalent au niveau mondial. Ce partenariat avec DRONE VOLT renforce notre position sur les marchés européens de la détection des munitions non explosées et des mines pour les applications commerciales et de défense. »

Arne Døssing Andreasen, PDG de UMag Solutions

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, janvier 2026.

