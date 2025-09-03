DRONE VOLT : DRONE VOLT renforce son développement international en participant au Saudi Drone Exhibition 2025

Villepinte, le 3 septembre 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce qu'il a participé au Saudi Drone Exhibition 2025 (Arabie Saoudite), qui s'est déroulé du 1er au 3 septembre, l'événement de référence pour l'industrie du drone au Moyen-Orient.

Une vitrine internationale pour la croissance du Groupe

Cette participation constitue une étape importante dans la stratégie d'expansion internationale de DRONE VOLT. Le marché du Moyen-Orient connaît une croissance rapide, porté par les investissements dans les secteurs de l'énergie, de la sécurité et de l'industrie. En s'exposant à Riyad, DRONE VOLT bénéficie d'une plateforme unique pour présenter ses solutions technologiques et établir de nouveaux partenariats stratégiques.

Des solutions drones à forte valeur ajoutée

A l'occasion de ce salon, DRONE VOLT présente notamment ses innovations phares suivantes :

HERCULES 20 HIGH-DRA : un drone lourd équipé d'un système de nettoyage haute pression 250 bars et d'un radar, conçu pour la maintenance des éoliennes, bâtiments de grande hauteur et infrastructures industrielles. Cette solution unique combine sécurité, efficacité et réduction des coûts opérationnels ;

: un drone lourd équipé d'un système de nettoyage haute pression 250 bars et d'un radar, conçu pour la maintenance des éoliennes, bâtiments de grande hauteur et infrastructures industrielles. Cette solution unique combine ; DRONEVOLT KOBRA : un drone compact et robuste destiné aux opérations d'inspections tactiques et sécuritaires ;

: un drone compact et robuste destiné aux opérations d'inspections tactiques et sécuritaires ; HELIPLANE : un drone VTOL offrant endurance et polyvalence pour les missions longues distances.

Un relais de croissance stratégique

Après avoir déjà considérablement accru sa présence en Amérique du Nord, la participation de DRONE VOLT au salon Saudi Drone Exhibition démontre de nouveau la volonté du Groupe d'amplifier son exposition à l'international. Ce salon va en effet permettre à DRONE VOLT de :

Renforcer sa visibilité auprès des acteurs institutionnels et industriels du Moyen-Orient ;

auprès des acteurs institutionnels et industriels du Moyen-Orient ; Accroître son carnet de commandes à l'international ;

à l'international ; Positionner ses solutions drones au cœur des besoins liés à la sécurité des infrastructures critiques et à la transition énergétique.

Prochaines étapes

DRONE VOLT poursuit sa stratégie de développement axée sur les activités à forte marge, en s'appuyant notamment sur :

L'expansion de ses activités de services et de formation via DRONE VOLT EXPERT et DRONE VOLT ACADEMY ;

et ; Le renforcement de son offre technologique avec des drones spécialisés, dont des vecteurs lourds pour la maintenance industrielle ;

Le renforcement de son positionnement sur les marchés internationaux à forte croissance.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT , déclare : « La participation au Saudi Drone Exhibition s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance à l'international. Le Moyen-Orient représente un relais de développement majeur pour DRONE VOLT, où nos solutions – telles que le HERCULES 20 HIGH-DRA – peuvent contribuer à la modernisation, la sécurisation et la maintenance des infrastructures stratégiques. »

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2025, mercredi 17 septembre 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

