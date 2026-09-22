DRONE VOLT : DRONE VOLT renforce son accès au marché canadien de la défense et de la sécurité en obtenant la qualification pour l'Initiative liée aux drones de la Défense

Villepinte, le 22 septembre 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce avoir franchi avec succès le processus de qualification des fournisseurs au Canada pour l'Initiative liée aux drones de la Défense (IDD).

Cette qualification, obtenue de la part de la Direction de l'approvisionnement aérien , porte sur les systèmes et services destinés notamment aux Forces armées canadiennes (FAC) et à la Garde côtière canadienne (GCC) .

Une initiative stratégique du gouvernement canadien

Le gouvernement du Canada a lancé l'Initiative liée aux drones de la Défense (IDD) afin d'accélérer le développement, la mise à l'essai, l'adaptation et la production de systèmes autonomes sans équipage destinés aux Forces armées canadiennes et à la Garde côtière canadienne.

L'initiative vise notamment à identifier les entreprises disposant d'expertises technologiques pertinentes et à mettre en place une voie d'acquisition permettant d'accélérer l'intégration de nouvelles technologies.

Elle poursuit également un objectif de renforcement de la capacité souveraine du Canada à accéder à des systèmes autonomes critiques, à les exploiter, les soutenir, les adapter et les produire à plus grande échelle.

Une attention particulière est portée à la cybersécurité, à l'intégrité et à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement ainsi qu'à la protection des technologies sensibles.

Le marché public s'organise autour de cinq volets de qualification . À l'issue du processus, DRONE VOLT a obtenu sa qualification sur trois d'entre eux : les volets 1, 3 et 5 , couvrant ainsi un périmètre allant des systèmes sans équipage à l'ingénierie et à l'intégration, jusqu'à l'innovation et l'expérimentation.

Ce statut permet désormais au Groupe de participer aux demandes de propositions relevant de ces trois volets et constitue une étape importante dans le développement de DRONE VOLT sur le marché canadien de la défense et de la sécurité .

Une qualification couvrant trois domaines complémentaires

Volet 1 – Systèmes sans équipage et capacités de lutte contre les systèmes sans équipage

Ce volet couvre les véhicules et systèmes sans équipage aériens, terrestres, de surface, sous-marins ou hybrides, ainsi que leurs composants, systèmes de lancement et de récupération, charges utiles, capteurs, effecteurs et services de soutien connexes.

Il comprend également les systèmes de lutte contre les drones, permettant notamment de détecter et de neutraliser des systèmes adverses.

Cette qualification permet ainsi à DRONE VOLT de se positionner sur la fourniture de plateformes autonomes et de technologies associées, dans les domaines aérien, terrestre et maritime.

Volet 3 – Services d'intégration, d'interopérabilité et d'ingénierie

Ce volet concerne notamment l'ingénierie des systèmes, les services d'intégration, la conception d'architectures ouvertes, les analyses d'ingénierie, la documentation technique ainsi que les services de modification et d'adaptation des systèmes.

Cette qualification valorise la capacité de DRONE VOLT à intervenir au-delà de la fourniture d'une plateforme, en proposant des prestations d'intégration technologique et d'ingénierie adaptées aux besoins opérationnels .

Volet 5 – Innovation et expérimentation

Ce volet est consacré aux technologies émergentes, au développement de concepts et à la maturation technologique .

Il couvre notamment la réalisation de livres blancs, l'étude de nouvelles technologies, le développement de concepts ainsi que les travaux permettant d'accompagner leur maturation et leur expérimentation.

La qualification simultanée de DRONE VOLT sur les volets 1, 3 et 5 positionne ainsi le Groupe sur plusieurs étapes clés de la chaîne de valeur : technologies et systèmes, intégration et ingénierie, innovation et expérimentation.

Une nouvelle étape pour DRONE VOLT au Canada

Cette qualification s'inscrit pleinement dans la stratégie de DRONE VOLT visant à renforcer sa présence sur les marchés institutionnels, de sécurité et de défense.

Elle prend une dimension particulière pour le Groupe, qui dispose déjà d'une implantation opérationnelle au Canada, à Candiac, près de Montréal, lui permettant de s'appuyer sur des compétences locales et sur une connaissance approfondie du marché nord-américain.

Cette présence locale constitue également un atout au regard des objectifs de l'IDD en matière de souveraineté, de sécurisation des chaînes d'approvisionnement, de soutien local et de développement de capacités industrielles.

DRONE VOLT entend ainsi valoriser son savoir-faire de constructeur et intégrateur de drones professionnels, ses compétences en intelligence artificielle embarquée et en intégration de charges utiles, ainsi que ses capacités en matière d'ingénierie, de formation, de support technique, de maintenance et de soutien en service.

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Notre qualification sur trois des cinq volets de l'Initiative liée aux drones de la Défense constitue une étape importante pour DRONE VOLT au Canada. Elle couvre trois domaines complémentaires au cœur de notre savoir-faire : les systèmes autonomes, l'intégration et l'ingénierie, ainsi que l'innovation et l'expérimentation. Notre implantation au Canada, associée à notre expertise technologique et opérationnelle, nous permet désormais de nous positionner sur de nouvelles opportunités auprès des autorités canadiennes. »

Prochain communiqué : mercredi 14 octobre, chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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