DRONE VOLT : DRONE VOLT remporte une commande ferme de 12 HÉLIPLANE pour un montant de 1,4 M EUR

Villepinte, le 5 novembre 2026

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce avoir reçu une commande portant sur un premier lot de 12 drones HÉLIPLANE 1 , représentant un montant total d'environ 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires.

La livraison et la facturation de cette commande interviendront au premier trimestre 2027 et contribueront ainsi à soutenir la trajectoire de croissance du Groupe dans les activités à forte marge.

Une commande significative pour l'HÉLIPLANE [1]

Avec 12 unités commandées en une seule fois, cette commande constitue une première étape importante dans le déploiement commercial de l'HÉLIPLANE, drone longue élongation à décollage et atterrissage vertical (VTOL) développé par DRONE VOLT.

Cette commande vient confirmer toute l'expertise des équipes de DRONE VOLT dans le développement d'équipements de pointe capables de répondre à des besoins spécifiques et démontre l'intérêt croissant des clients professionnels pour des plateformes capables d'allier mobilité, endurance et rayon d'action, au service de missions de surveillance, d'inspection et de sécurité sur de vastes zones.

Une forte dynamique commerciale qui permet d'aborder 2027 avec confiance

Au-delà de cette commande, DRONE VOLT indique s'attendre à enregistrer prochainement de nouvelles commandes significatives pour ses drones et solutions avec d'autres acteurs, pour des livraisons prévues sur l'année 2027.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Cette commande importante est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations. Elle traduit la confiance accordée à nos équipes et à nos technologies, et vient récompenser le travail de fond engagé par DRONE VOLT pour accompagner ses clients dans la durée avec des solutions d'une grande technicité. D'autres négociations de même nature sont actuellement en cours et pourraient se concrétiser dans les toutes prochaines semaines. Nous abordons donc la fin de l'année avec confiance et de nombreuses marques d'intérêt avancées pour nos solutions, traduisant ainsi la pertinence de notre pivot stratégique. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel, 13 janvier 2027.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

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[1] https://www.dronevolt.com/fr/solutions/heliplane/