DRONE VOLT : DRONE VOLT présentera ses solutions souveraines de sécurité et de défense au salon MILIPOL

Villepinte, le 10 novembre 2025
DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce sa participation au salon MILIPOL, du 18 au 21 novembre 2025 au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, l'événement mondial de référence consacré à la sûreté et à la sécurité intérieure des États.
Présent sur le Pavillon du GICAT (Hall 5 – Allée H – Stand 181) , DRONE VOLT dévoilera ses solutions de surveillance, de sécurité et de défense, conçues et fabriquées en France . Le Groupe sera accompagné de ses divisions DRONE VOLT EXPERT , spécialisée dans les prestations techniques par drone et DRONE VOLT ACADEMY , son réseau de centres de formation certifiés Qualiopi, implantés en Île-de-France, Hauts-de-France, Aquitaine et Auvergne.
Les télépilotes de DRONE VOLT EXPERT et de DRONE VOLT ACADEMY, issus des forces armées, de la sécurité civile, et de l'industrie de la défense , garantissent une maîtrise opérationnelle, et une connaissance approfondie des environnements sensibles.
DRONE VOLT : un écosystème d'expertises du drone à 360°
Les solutions exposées
HERCULES 20 – Drone professionnel Made in France
Certifié CE / Classe C5, le HERCULES 20 incarne la robustesse et la fiabilité du savoir-faire industriel français. Doté d'une redondance complète (8 moteurs et 8 hélices) , il assure une sécurité et une stabilité exceptionnelles, même en conditions extrêmes.
Avec une capacité d' emport de 15 kg , il constitue une référence pour les missions de surveillance, d'inspection et de logistique aérienne. Déjà déployé par la Marine Nationale à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle , il est utilisé pour des missions logistiques et expérimentales en environnement naval, démontrant sa fiabilité en contexte militaire.
Récemment, le HERCULES 20 a également été engagé dans des missions de détection de mines et de restes explosifs grâce à un magnétomètre embarqué, lors d'opérations menées dans la région de Jytomyr, près de Kiev (Ukraine). Ces missions de dépollution post-conflit illustrent la polyvalence de cette plateforme dans la sécurisation des zones sensibles .
HELIPLANE BELUGA LRS PRO – Surveillance longue portée
Le HELIPLANE BELUGA LRS PRO est le plus imposant des drones VTOL (Vertical Take-Off and Landing) développés par DRONE VOLT. Avec une envergure de 4,15 m et une protection IP46, il allie portance, autonomie prolongée et stabilité de vol pour les missions de surveillance stratégique et de renseignement longue distance.
Capable d'emporter jusqu'à 10 kg de charge utile, il sera présenté avec la caméra Viewpro A20KTR , dotée de :
- Trois capteurs intégrés
- Résolution 4K
- Zoom optique ×20
- Suivi automatique cible (IA Object Tracking)
- Génération coordonnées GPS en temps réel
- Télémètre laser (LRF) jusqu'à 3 000 m
Cette configuration permet une identification précise jour et nuit , adaptée à la surveillance des frontières, la protection d'infrastructures critiques et les missions ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).
KOBRA – Drone tactique multi-missions (AP4C+)
Le KOBRA est un drone tactique ITAR-free , destiné aux forces publiques, armées et services de sécurité intérieure, issu d'un développement européen et d'une fabrication française .
- Autonomie : jusqu'à 55 minutes
- Capacité d'emport : 5 kg
- Vitesse maximale : 20 m/s (72 km/h)
- Portée de transmission : 12 km
- Protection : IP54
- Batteries hot-swap (remplacement à chaud)
- Chiffrement AES-128 des communications
- Nano-ordinateur NVIDIA Xavier NX – IA embarquée pour traitement en temps réel
Le KOBRA sera présenté dans une configuration NRBCe, fruit d'une coopération technologique française entre DRONE VOLT, ARDPI Air & Security, KAPTREK et PROENGIN .
Cette intégration associe le KOBRA au détecteur AP4C+ de PROENGIN , référence mondiale en détection chimique des gaz, vapeurs et aérosols.
Grâce à sa haute sensibilité et à son fonctionnement sans librairie, l'AP4C+ détecte en temps réel les agents de guerre chimique, les agents de 4e génération, et les produits chimiques industriels toxiques (TICs, TIMs) .
Les nouveaux accessoires d'intégration et le système PROENGIN SHIELD renforcent cette capacité de détection projetable.
L'intégration technique est assurée par ARDPI Air & Security , spécialiste en développements produits, en services aéronautiques (trajectoires aériennes, qualification de systèmes) et en intégration de technologies. Cette expertise en protection de volumes aériens permet de déployer des solutions opérationnelles sur mesure , adaptées aux exigences des forces de sécurité et de défense, avec une réactivité et une fiabilité maximale sur le terrain.
Les données du drone KOBRA et du détecteur AP4C+ sont centralisées et accessibles via la smartwatch tactique KAPTREK PRO PILOT (FAB'ONE) , un système autonome et souverain. Elle permet aux opérateurs de piloter la mission et visualiser les alertes NRBCe en temps réel (cartographie, données…), directement sur leur poignet, pour une réactivité optimale en environnement contraint.
Cette collaboration illustre la capacité de l' écosystème industriel français à développer des solutions souveraines, interopérables et performantes , répondant aux besoins de la sécurité intérieure, de la défense et des opérateurs stratégiques.
Payloads et capteurs de nouvelle génération
DRONE VOLT exposera également plusieurs charges utiles haut de gamme :
- Caméra SONY ILX-LR1 montée sur gimbal Gremsy Pixy LR, pour une imagerie aérienne haute résolution et stabilisée ;
- LiDAR X3 de GREEN VALLEY , pour la modélisation 3D et la cartographie de précision.
Ces solutions démontrent la capacité de DRONE VOLT et DRONE VOLT EXPERT à concevoir, intégrer et déployer des systèmes modulaires et interopérables au service des forces publiques, de la défense et des industriels stratégiques.
Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Notre présence au salon MILIPOL Paris 2025 illustre la montée en puissance de DRONE VOLT dans le domaine de la sécurité et de la défense. En collaboration avec nos partenaires technologiques français ARDPI Air & Security, KAPTREK et PROENGIN, nous présentons des solutions souveraines alliant innovation, performance et sécurité. Nos solutions – HERCULES 20, KOBRA et BELUGA LRS PRO – incarnent une nouvelle génération de drones français capables d'opérer dans les environnements les plus exigeants et de répondre aux enjeux stratégiques de nos clients institutionnels. »
Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, janvier 2026.
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles
sur www.dronevolt.com / Investisseurs
À propos de DRONE VOLT
Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.
Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.
DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…
DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :
Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME
Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951
Plus d'informations sur www.dronevolt.com
Contacts :
|
Relations Investisseurs
DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88
finance@dronevolt.com
|
Relations médias FINANCE
ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73
dronevolt@actus.fr
|
Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25
aviolette@aya-communication.fr
Signaler le commentaireFermer