DRONE VOLT : DRONE VOLT présentera sa toute dernière innovation au salon Milipol du 14 ou 17 novembre prochain

Villepinte, le 27 octobre 2023

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce sa présence au salon Milipol, l'évènement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États, du 14 au 17 novembre prochain.

Cet évènement majeur verra DRONE VOLT présenter pour la première fois son tout nouveau modèle équipé des dernières technologies (software et hardware) développées par les équipes du groupe.

Dans le détail, il s'agit d'un drone de dernière génération qui embarque des solutions logicielles et d'intelligence artificielle inédites. Ainsi, grâce à l'apport des technologies acquises cette année grâce au rachat de la société danoise Lorenz, le drone peut être dirigé à distance et faire de l'acquisition et du traitement de données en vol.

Ce drone se présente ainsi comme une solution idéale pour réaliser des missions d'inspection. En outre, cette innovation est le produit de solutions technologiques 100 % européennes, ce qui devrait lui offrir un avantage décisif auprès des polices, des armées, et des administrations en général.

« DRONE VOLT va démontrer une nouvelle fois avec ce drone sa forte capacité d'innovation » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Nous sommes confiants pour déployer ce drone à grande échelle rapidement, les livraisons pouvant débuter dès le second trimestre 2024 . Les lourds investissements réalisés ces 12 derniers mois vont nous permettre désormais de proposer des solutions à forte valeur ajoutée qui devraient contribuer à améliorer sensiblement nos marges. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires 2023, mercredi 17 janvier 2024

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros en 2022.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com