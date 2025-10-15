DRONE VOLT : DRONE VOLT présente son activité du 3ème trimestre et ses perspectives prometteuses pour la fin de l'exercice

Villepinte, le 15 octobre 2025

Chiffre d'affaires trimestriel à 1,9 M€, en retrait en raison d'un effet de base particulièrement défavorable ;

Taux de marge brute à 39%, en très forte hausse sur un an (+24 points), démontrant la réussite du pivot stratégique vers les activités à forte valeur ajoutée ;

Forte activité commerciale prévue sur la fin de l'exercice 2025, tant au niveau de la demande pour les drones que pour les prestations de services.

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS T3 2024 T3 2025 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 346 1 040 -23% dont Distribution 5 944 875 -85% TOTAL 7 290 1 915 -74% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 665 636 -4% dont Distribution 413 106 -74% TOTAL 1 078 742 -31% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 49% 61% +12 points dont Distribution 7% 12% +5 points TOTAL 15% 39% +24 points

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Nous avons démontré au 3 ème trimestre notre capacité à poursuivre la transformation de DRONE VOLT vers un groupe centré sur des activités à forte valeur ajoutée, comme le montre la progression de 24 points de notre taux de marge sur un an. Nous bénéficions toujours d'une belle dynamique commerciale, avec une forte demande tant pour nos drones que pour nos prestations de services, où nous sommes désormais reconnus pour notre capacité à proposer des développements à très fort retour sur investissement pour nos clients. Cette dynamique devrait encore s'amplifier sur ce dernier trimestre de l'exercice. »

Poursuite de la dynamique des activités à forte marge

DRONE VOLT enregistre un chiffre d'affaires de 1,9 M€ au 3 ème trimestre 2025 (-74% par rapport au 3 ème trimestre 2024).

Le chiffre d'affaires de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY représente 1,0 M€ sur le trimestre, en diminution de -23% sur un an en raison d'une base de comparaison particulièrement exigeante (le Groupe avait bénéficié sur la même période en 2024 d'une commande record pour son drone HERCULES 20). Au cours de ce 3 ème trimestre, DRONE VOLT a livré 15 drones HERCULES 20 et 54 depuis le début de l'année. Dans le même temps, les activités SERVICES sont de nouveau en hausse sur le trimestre, malgré un 3 ème trimestre avec une activité traditionnellement plus réduite. Elles représentent près de 50% des activités à forte marge du Groupe.

Le chiffre d'affaires issu des activités de distribution ressort à 0,9 M€ (-85% sur un an, en raison de l'arrêt du contrat de distribution historique à la fin du 3 ème trimestre 2024).

Par ailleurs, les filiales en Belgique ainsi qu'Aerialtronic (États-Unis) et Skytools (Pays-Bas) ont été fermées ou sont en voie de l'être. Alors que leurs contributions à l'activité étaient modestes, ces fermetures permettent au Groupe de réduire sa structure de coûts, comme annoncé fin 2024 [1] .

Le taux de marge brute au 3 ème trimestre 2025 atteint 39%, de nouveau en forte progression sur un an (+24 points).

En cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice 2025, DRONE VOLT a généré un chiffre d'affaires de 6,1 M€ (-80,1% sur un an) et une marge brute de 2,6 M€ (-21,2% sur un an), qui reflète l'orientation du Groupe vers les activités à forte marge.

Vers une fin d'année 2025 très dynamique

Dans la continuité du partenariat exclusif signé début octobre avec AMPACIMON pour l'installation automatisée de capteurs DLR sur les lignes à haute et très haute tension [2] , DRONE VOLT anticipe une forte activité commerciale sur ce dernier trimestre.

Le Groupe s'attend à bénéficier de commandes significatives pour ses drones, en particulier son modèle best-seller , le HERCULES 20. La dynamique s'annonce également soutenue pour ses activités de service, avec notamment des commandes attendues pour des prestations de nettoyage et de détection de gaz. De plus, un contrat de développement pour un drone spécifique débutera au cours de ce dernier trimestre.

Par ailleurs, la présence renforcée du Groupe en Amérique du Nord ainsi que sa notoriété accrue au Moyen-Orient devraient également déboucher sur de belles opportunités commerciales.

Enfin, le Groupe confirme son objectif d'atteindre un EBITDA positif sur le 2 nd semestre 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

