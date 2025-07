DRONE VOLT : DRONE VOLT lance la production du DRONE VOLT KOBRA aux États-Unis et renforce sa stratégie industrielle en Amérique du Nord

Villepinte, le 15 juillet 2025

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le lancement de la production de son drone DRONE VOLT KOBRA aux États-Unis, marquant ainsi une étape clé dans le développement de ses activités industrielles en Amérique du Nord.

Cette décision stratégique prise par le Groupe a pour objectif principal de renforcer la souveraineté technologique locale et de raccourcir les délais de production, d'intégration et de livraison pour les clients publics et privés nord-américains.

La production sur le sol américain du DRONE VOLT KOBRA débutera prochainement et sera réalisée en partenariat avec un industriel local qualifié, ce qui permettra au Groupe de renforcer sa présence opérationnelle sur le continent.

Entièrement fabriqué aux États-Unis, ce drone répond à une demande croissante en équipements technologiques diversifiés destinés à des applications critiques, dont :

La surveillance de zones sensibles pour la défense ;

Le soutien opérationnel aux services d'urgence et aux pompiers ;

Les missions de maintien de l'ordre sur le territoire national.

Cette production locale, à destination du marché américain, permettra à DRONE VOLT de répondre aux exigences de souveraineté, de disponibilité rapide et de conformité réglementaire, tout en garantissant un produit conçu pour les réalités du terrain nord-américain.

DRONE VOLT KOBRA : un drone professionnel compact doté de 4 atouts technologiques majeurs

Le DRONE VOLT KOBRA est un quadricoptère de nouvelle génération, conçu pour les missions exigeantes dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'inspection et de l'industrie.

Il se distingue par quatre atouts majeurs :

Un traitement intelligent embarqué : équipé d'un ordinateur embarqué AI Ready (NVIDIA Xavier) pour une analyse en temps réel et une détection automatisée.

Ses performances opérationnelles : jusqu'à 55 minutes d'autonomie, 5 kg de charge utile et une stabilité renforcée dans les environnements complexes.

Sa compatibilité multi-charges utiles : intégration native de divers capteurs (LiDAR, détecteurs de gaz, caméras thermiques...) via une architecture modulaire.

Une connectivité étendue : multiples interfaces (Ethernet, USB-C, CAN, UART, HDMI, SIM), deux antennes GNSS, communication en temps réel.

Déplié, le DRONE VOLT KOBRA mesure 82 x 81 cm, offrant un encombrement compact idéal pour les opérations en milieu urbain ou dans des environnements contraints.

Ce positionnement technologique permet au DRONE VOLT KOBRA de répondre aux besoins croissants des clients à la recherche de solutions professionnelles flexibles, puissantes et évolutives.

« Le DRONE VOLT KOBRA incarne notre vision d'un drone professionnel moderne : intelligent, puissant, modulaire et entièrement connecté. Sa production aux États-Unis est un levier stratégique pour soutenir notre développement et offrir un service de proximité à nos clients nord-américains. » déclare Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT. « Il vient compléter de façon pertinente la pénétration sur le marché américain de l'HERCULES 20 dont la forte croissance ne se dément pas ».

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

