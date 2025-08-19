 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DRONE VOLT : DRONE VOLT et la Compagnie TotalEnergies concluent un partenariat stratégique
information fournie par Actusnews 19/08/2025 à 18:00

Villepinte, le 19 août 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec la Compagnie TotalEnergies, acteur multi-énergies de référence, pour le déploiement d'inspection par drones professionnelles sur plusieurs sites en France et à l'international.

Un partenariat industriel d'envergure

Dans le cadre de cet accord, DRONE VOLT interviendra en tant qu'expert, via son bureau DRONE VOLT EXPERT, pour assurer la mise en œuvre de prestations de services techniques et opérationnelles.

Les prestations de services à réaliser sont des missions spécialisées par drone nécessitant le déploiement d'équipements spécifiques développés par la Compagnie TotalEnergies.

Ces missions, à vocation environnementale, concerneront notamment le monitoring dans le cadre de protocoles liés aux gaz à effet de serre et seront déployées principalement en France, avec des extensions ponctuelles à l'étranger.

Une solution drone au service de la transition énergétique

Ce partenariat vise à accompagner les sites et infrastructures de la Compagnie TotalEnergies dans leur transition énergétique en intégrant des technologies de pointe dans les domaines suivants :

  • Le contrôle environnemental et la détection de fuites ou anomalies ;
  • La réduction de l'empreinte carbone des interventions techniques, grâce au recours à des vecteurs aériens type drone.

Une expertise au service des enjeux industriels et environnementaux

Grâce à son bureau DRONE VOLT EXPERT, le Groupe DRONE VOLT mobilise son réseau d'opérateurs qualifiés, ses procédures éprouvées, ainsi que sa maîtrise des capteurs embarqués pour répondre aux besoins opérationnels de la Compagnie TotalEnergies avec précision, fiabilité et conformité réglementaire.

« Ce partenariat illustre notre capacité à accompagner les grandes entreprises dans l'intégration de solutions drones métiers avec efficacité et rigueur », déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2025, mercredi 17 septembre 2025.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles
sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs
DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88
finance@dronevolt.com 		Relations médias FINANCE
ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73
dronevolt@actus.fr 		Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25
aviolette@aya-communication.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWqcYsdnl2eZlXBtaJVll2lmaGlmlGeZmZWZx2dqYsuUaW9hxWuXmsnKZnJkm2tq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93664-dronevolt_cp_totalenergies_vfr.pdf

Valeurs associées

DRONE VOLT
0,6590 EUR Euronext Paris +0,30%
© Actusnews.

