DRONE VOLT : DRONE VOLT enregistre une hausse de 20% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2026 grâce au succès de son orientation vers les activités à forte marge

Villepinte, le 15 avril 2026

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 en hausse de 20% à 2,2 millions d'euros, porté par la très bonne orientation des activités à forte marge (+80%) ;

Marge brute multipliée par plus de deux (+112%) sur un an et taux de marge brute à 67%, en très nette progression de +29 points sur un an ;

Confiance pour l'exercice en cours, avec toujours une bonne dynamique commerciale attendue dans les prochains mois et plusieurs projets d'acquisitions à l'étude, en particulier pour accroître l'activité à l'international.

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, présente son chiffre d'affaires et sa marge brute non audités du 1 er trimestre 2026.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS T1 2025 T1 2026 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 055 1 896 +80% dont Distribution 797 332 -58% TOTAL 1 852 2 228 +20% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 599 1 433 +139% dont Distribution 103 56 -46% TOTAL 702 1 489 +112% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 57% 76% +19 points dont Distribution 13% 17% +4 points TOTAL 38% 67% +29 points

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Ce bon début d'exercice 2026 illustre la pertinence des orientations que nous avons prises afin de nous concentrer sur des activités à forte marge. Celles-ci sont en forte croissance sur un an et notre taux de marge a été multiplié par plus de quatre en deux ans sur la même période. Le savoir-faire de nos équipes nous permet de signer des contrats significatifs avec de grands acteurs internationaux pour effectuer des missions à haute valeur ajoutée et nos drones font toujours l'objet d'une demande soutenue. Forts de ces belles références et d'une dynamique commerciale toujours porteuse, nous sommes donc plus que jamais confiants sur notre niveau d'activité pour l'exercice 2026 . »

Nette montée en puissance des activités à forte marge

DRONE VOLT enregistre un chiffre d'affaires de 2,2 millions d'euros au 1 er trimestre 2026, en progression de +20% sur un an, reflétant la très bonne dynamique des activités à forte marge (+80% sur un an), un peu plus d'un an après la décision de DRONE VOLT de concentrer son développement sur ces activités porteuses.

Le chiffre d'affaires de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY atteint 1,9 million d'euros, en hausse de +80% sur un an. Cette forte dynamique est portée par :

Les activités Services, avec la bonne tenue des contrats de prestations récurrentes et les premiers effets du contrat signé avec Phoenix Tower International [1] pour l'inspection d'antennes (environ 300 antennes inspectées et facturées sur les 3 000 commandées), avec une montée en puissance du contrat attendue au 2 ème trimestre de l'exercice ;

trimestre de l'exercice ; Une dynamique satisfaisante pour les prestations de recherche & développement (R&D), avec notamment la croissance du contrat signé avec Hydro-Québec [2] ;

Des ventes de drones toujours soutenues, en particulier pour le HERCULES 20 dans sa versions spray (4 livrés et facturés sur le trimestre), mais aussi 2 LineDrones [3] et 2 HELIPLANE à un client européen.

Enfin, la contribution de l'activité Distribution ressort à 0,3 million d'euros (0,8 million d'euros en 2025), en lien avec la priorité accordée aux activités à forte marge.

En cohérence avec la très bonne dynamique des activités à forte marge, la marge brute atteint 1,5 million d'euros sur ce 1 er trimestre 2026 (+112% en un an). Le taux de marge brute poursuit sa nette progression et atteint 67% (+29 points par rapport au 1 er trimestre 2025, + 56 points par rapport au 1 er trimestre 2024).

DRONE VOLT affirme sa confiance pour l'exercice 2026

Dans la continuité de ce bon début d'exercice, DRONE VOLT anticipe une poursuite de la croissance de ses activités de Services et R&D, portées à la fois par la montée en puissance des contrats en cours et des manifestations d'intérêt nombreuses pour l'expertise de DRONE VOLT.

Les ventes de drones devraient également conserver une trajectoire porteuse, avec notamment des négociations avancées en cours pour l'HELIPLANE. Par ailleurs, la certification CE ainsi que la certification de classe C3 obtenues pour le DRONE VOLT KOBRA lui ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine civil, en s'appuyant sur les nombreuses démonstrations déjà effectuées.

Enfin, le Groupe étudie actuellement plusieurs projets d'acquisition, en particulier dans le domaine des Services, qui lui permettraient d'accroître son niveau d'activité à l'international.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, jeudi 16 juillet 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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[1] Voir le communiqué de presse du 26 janvier 2026 .

[2] Voir le communiqué de presse du 22 septembre 2025 .

[3] Voir le communiqué de presse du 20 février 2026 .