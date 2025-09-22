DRONE VOLT : DRONE VOLT de nouveau choisie par HYDRO-QUÉBEC pour le développement d'un vecteur aérien immunisé destiné aux lignes de transport électrique jusqu'à 735 k Volt

Villepinte (France) et Montréal (Canada), le 22 septembre 2025

Suivant le succès de la première entente conclue avec Hydro-Québec pour le développement du LineDrone LDV4, DRONE VOLT (Euronext Growth : ALDRV), expert européen du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée, annonce que son expertise industrielle a de nouveau été choisie par Hydro-Québec , le plus important producteur d'électricité verte en Amérique du Nord et acteur reconnu mondialement pour son esprit d'innovation, pour collaborer à un nouveau programme visant à développer un vecteur aérien électriquement immunisé de nouvelle génération.

Ce système sera conçu pour opérer en toute sécurité sur les lignes électriques de 120 à 735 kV, qui constituent l'épine dorsale de la plupart des réseaux de transport électrique dans le monde.

Un programme d'innovation stratégique porté par Hydro-Québec

Ce développement s'inscrit dans la continuité du programme LineDrone , un projet d'innovation à long terme initié par Hydro-Québec pour améliorer, simplifier et sécuriser l'inspection et l'intervention sur des réseaux à très haut voltage . Le futur vecteur aérien immunisé pourra intervenir aussi bien sur des lignes en faisceaux que sur des lignes simples , ouvrant la voie à des solutions avancées de maintenance prédictive et d'intervention. Ce nouveau modèle permettra d'élargir significativement le marché potentiel de la technologie et illustre l'engagement continu d'Hydro-Québec à repousser les limites technologiques dans le domaine de l'énergie.

Des spécifications techniques uniques

Le vecteur aérien immunisé se distinguera par des caractéristiques inédites :

Poids maximal au décollage : 25 kg , charge utile inclue

, charge utile inclue Immunité électromagnétique : Jusqu'à 735 kV à 2 000 A , garantissant des opérations fiables dans des environnements électriques extrêmes ;

, garantissant des opérations fiables dans des environnements électriques extrêmes ; Capteurs disponibles : LineOhm pour la mesure de la résistance électrique des manchons de jonction des conducteurs ; LineCore pour l'évaluation prédictive de la corrosion des conducteurs ;



La possibilité d'intégrer des capteurs de nouvelle génération.



Ce développement stratégique permet une protection accrue des actifs critiques pour les gestionnaires de réseaux , en améliorant la fiabilité des inspections, en réduisant les risques d'incident et en optimisant les coûts de maintenance. À terme, de nombreux opérateurs de réseaux (TSO) dans le monde confronté aux mêmes enjeux de performance et de sécurité de réseaux vieillissants pourront bénéficier de cette technologie.

Une reconnaissance renouvelée de l'expertise de DRONE VOLT en développement de produits

En accordant une nouvelle fois sa confiance à DRONE VOLT, Hydro-Québec confirme la valeur stratégique de l'expertise industrielle du groupe dans le domaine des vecteurs aériens spécialisés et des solutions drones innovantes .

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare :

« Ce programme, porté par Hydro-Québec, représente une avancée majeure pour la maintenance prédictive des réseaux à très haut voltage. Le fait que notre équipe de recherche, développement et ingénierie ait été choisie une nouvelle fois démontre la reconnaissance de notre expertise et renforce notre rôle de partenaire technologique de référence auprès des leaders mondiaux du secteur énergétique. »

Christian Bélanger, Directeur principal - Recherche et innovation d'HYDRO-QUÉBEC déclare :

« Drone Volt a su relever le défi consistant à industrialiser la première version de notre technologie LineDrone. C'est avec enthousiasme que nous lançons ce nouveau projet collaboratif de nos experts avec les leurs. Les augmentations de production d'électricité des prochaines années impliquent plus que jamais de préciser, modéliser et prédire le comportement des lignes de transport. Le nouveau LineDrone sera la plateforme de choix pour réaliser une partie essentielle de ce travail et ceci sans interruption de service ou régime opératoire spécial ».

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025, mercredi 15 octobre 2025.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles

sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

DRONE VOLT est un acteur international reconnu dans la conception, la production et la commercialisation de drones civils professionnels et de solutions d'intelligence embarquée. Cotée sur Euronext Growth (FR0013088606 – ALDRV), l'entreprise accompagne ses clients dans les secteurs de l'énergie, de la défense, de la sécurité et de l'inspection critique.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec est le plus grand producteur d'électricité au Canada et l'un des principaux producteurs mondiaux d'hydroélectricité. Elle exploite l'un des réseaux de transport les plus vastes et les plus fiables d'Amérique du Nord et investit massivement dans l'innovation et la modernisation du réseau afin de soutenir la transition énergétique.

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr