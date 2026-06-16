DRONE VOLT : DRONE VOLT : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2026 et convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire sur deuxième convocation

Villepinte, le 16 juin 2026

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, a convié ses actionnaires en Assemblée Générale Mixte, qui s'est tenue le vendredi 12 juin 2026 au siège social de la Société, situé au 14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte.

Les actionnaires de Drone Volt ont approuvé l'ensemble des résolutions relevant des conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, notamment les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cependant, l'Assemblée Générale n'a pas pu délibérer à titre extraordinaire faute de quorum. L'Assemblée Générale est donc appelée à délibérer sur les résolutions relevant des conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires sur seconde convocation le 30 juin 2026 à 10h , sur le même ordre du jour que celui figurant dans l'avis de convocation publié au BALO le 27 mai 2026. Le texte des résolutions demeure inchangé. Un avis de seconde convocation sera publié au BALO dans les délais légaux.

Le résultat des votes pour chaque résolution votée à titre ordinaire est consultable en annexe du présent communiqué et sur le site internet de la Société ( www.dronevolt.com ), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents communiqués pour cette Assemblée Générale Mixte ont été mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte) et sur son site internet ( www.dronevolt.com ), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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Annexe - Tableaux des résultats détaillés

Résolution Voix exprimées Voix non exprimées Présents & Représentés % du Capital

Exprimés Exclus Etat

Adoption Pour % Contre % Abstention Nul Blanc Titres Voix Titres Voix % Titres 1 16.017.773 98,12 % 306.366 1,88 % 302.133 0 0 16.542.834 16.626.272 20,94% 0 0 0% Résolution Adoptée 2 16.018.049 98,12 % 306.366 1,88 % 301.857 0 0 16.542.834 16.626.272 20,95% 0 0 0% Résolution Adoptée 3 15.990.983 97,97 % 331.452 2,03 % 303.837 0 0 16.542.834 16.626.272 20,94% 0 0 0% Résolution Adoptée 4 15.985.816 98,09 % 311.218 1,91 % 329.238 0 0 16.542.834 16.626.272 20,91% 0 0 0% Résolution Adoptée 5 15.467.066 97,29 % 431.379 2,71 % 727.827 0 0 16.542.834 16.626.272 20,40% 0 0 0% Résolution Adoptée 6 15.058.215 92,64 % 1.195.874 7,36 % 372.183 0 0 16.542.834 16.626.272 20,85% 0 0 0% Résolution Adoptée 7 15.802.248 95,86 % 683.226 4,14 % 140.798 0 0 16.542.834 16.626.272 21,15% 0 0 0% Résolution Adoptée 9 15.734.425 95,90 % 672.130 4,10 % 148.703 0 0 16.507.327 16.555.258 21,10% 0 0 0% Résolution Adoptée 24 15.832.575 97,07 % 478.128 2,93 % 315.569 0 0 16.542.834 16.626.272 20,93% 0 0 0% Résolution Adoptée