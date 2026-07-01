DRONE VOLT : DRONE VOLT : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2026

Villepinte, le 1 er juillet 2026
DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, a convié ses actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue le mardi 30 juin 2026, sur deuxième convocation, au siège social de la Société, situé au 14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte.
Les actionnaires de Drone Volt (la « Société ») ont approuvé l'ensemble des résolutions.
Le résultat des votes pour chaque résolution est consultable en annexe du présent communiqué et sur le site internet de la Société ( www.dronevolt.com ), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.
Conformément à la loi, l'ensemble des documents communiqués pour cette Assemblée Générale Extraordinaire ont été mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte) et sur son site internet ( www.dronevolt.com ), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.
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À propos de DRONE VOLT
Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.
DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…
DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :
Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME
Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951
Plus d'informations sur www.dronevolt.com
Contacts :
|
Relations Investisseurs DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com
|
Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr
|
Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr
Annexe - Tableaux des résultats détaillés
|Résolution
|Voix exprimées
|Voix non exprimées
|Présents & Représentés
|
% du Capital
Exprimés
|Exclus
|
Etat
Adoption
|Pour
|%
|Contre
|%
|Abstention
|Nul
|Blanc
|Titres
|Voix
|Titres
|Voix
|% Titres
|8
|14.969.733
|96,55 %
|535.262
|3,45 %
|307.031
|0
|0
|15.760.370
|15.812.026
|19,93%
|0
|0
|0%
|Résolution Adoptée
|10
|14.390.774
|92,04 %
|1.245.222
|7,96 %
|176.030
|0
|0
|15.760.370
|15.812.026
|20,10%
|0
|0
|0%
|Résolution Adoptée
|11
|14.089.518
|90,15 %
|1.538.616
|9,85 %
|183.892
|0
|0
|15.760.370
|15.812.026
|20,09%
|0
|0
|0%
|Résolution Adoptée
|12
|14.375.768
|92,30 %
|1.199.685
|7,70 %
|236.573
|0
|0
|15.760.370
|15.812.026
|20,02%
|0
|0
|0%
|Résolution Adoptée
|13
|13.681.404
|87,74 %
|1.911.114
|12,26 %
|219.508
|0
|0
|15.760.370
|15.812.026
|20,04%
|0
|0
|0%
|Résolution Adoptée
|14
|13.678.288
|87,71 %
|1.915.920
|12,29 %
|217.818
|0
|0
|15.760.370
|15.812.026
|20,04%
|0
|0
|0%
|Résolution Adoptée
|15
|13.672.025
|87,73 %
|1.912.530
|12,27 %
|227.471
|0
|0
|15.760.370
|15.812.026
|20,03%
|0
|0
|0%
|Résolution Adoptée
|16
|13.661.461
|87,86 %
|1.887.256
|12,14 %
|263.309
|0
|0
|15.760.370
|15.812.026
|19,99%
|0
|0
|0%
|Résolution Adoptée
- SECURITY MASTER Key : ym1rk5ttlGbFl5yel8ZmmGmYmGlixJGZa5bKl5Nxa5ibbGpkxpyTbZrJZnJqlWVt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99007-drone-volt-compte-rendu-ag-30-juin-2026-vdef.pdf
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