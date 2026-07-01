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DRONE VOLT : DRONE VOLT : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2026
information fournie par Actusnews 01/07/2026 à 18:00

Villepinte, le 1 er juillet 2026

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, a convié ses actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue le mardi 30 juin 2026, sur deuxième convocation, au siège social de la Société, situé au 14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte.

Les actionnaires de Drone Volt (la « Société ») ont approuvé l'ensemble des résolutions.

Le résultat des votes pour chaque résolution est consultable en annexe du présent communiqué et sur le site internet de la Société ( www.dronevolt.com ), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents communiqués pour cette Assemblée Générale Extraordinaire ont été mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte) et sur son site internet ( www.dronevolt.com ), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com 		Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr 		Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr

Annexe - Tableaux des résultats détaillés

Résolution Voix exprimées Voix non exprimées Présents & Représentés % du Capital
Exprimés 		Exclus Etat
Adoption
Pour % Contre % Abstention Nul Blanc Titres Voix Titres Voix % Titres
8 14.969.733 96,55 % 535.262 3,45 % 307.031 0 0 15.760.370 15.812.026 19,93% 0 0 0% Résolution Adoptée
10 14.390.774 92,04 % 1.245.222 7,96 % 176.030 0 0 15.760.370 15.812.026 20,10% 0 0 0% Résolution Adoptée
11 14.089.518 90,15 % 1.538.616 9,85 % 183.892 0 0 15.760.370 15.812.026 20,09% 0 0 0% Résolution Adoptée
12 14.375.768 92,30 % 1.199.685 7,70 % 236.573 0 0 15.760.370 15.812.026 20,02% 0 0 0% Résolution Adoptée
13 13.681.404 87,74 % 1.911.114 12,26 % 219.508 0 0 15.760.370 15.812.026 20,04% 0 0 0% Résolution Adoptée
14 13.678.288 87,71 % 1.915.920 12,29 % 217.818 0 0 15.760.370 15.812.026 20,04% 0 0 0% Résolution Adoptée
15 13.672.025 87,73 % 1.912.530 12,27 % 227.471 0 0 15.760.370 15.812.026 20,03% 0 0 0% Résolution Adoptée
16 13.661.461 87,86 % 1.887.256 12,14 % 263.309 0 0 15.760.370 15.812.026 19,99% 0 0 0% Résolution Adoptée

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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99007-drone-volt-compte-rendu-ag-30-juin-2026-vdef.pdf

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