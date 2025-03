DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce ses résultats pour l'exercice 2024 et confirme ses fortes ambitions pour 2025

Villepinte, le 19 mars 2025

Chiffre d'affaires et marge brute à des niveaux records lors de l'exercice 2024 ;

Montée en puissance du développement des activités à forte marge ;

Fonds propres toujours à un niveau satisfaisant ;

Forte dynamique commerciale depuis le début de l'exercice 2025 et renforcement de la présence aux États-Unis ;

Confirmation de l'objectif d'atteindre un EBITDA positif en 2025, grâce à la poursuite de la croissance de la marge brute et à la rationalisation des coûts.

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente ses résultats de l'année 2024 arrêtés par le Conseil d'administration du 17 mars 2025.

Données auditées en keuros – Normes IFRS 2023 2024 [1] Chiffre d'affaires 23 993 32 662 Marge brute 3 673 4 232 Charges d'exploitation (hors dotations

aux amortissements et provisions) (6 125) (7 327) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) (2 452) (3 095) Dotations aux amortissements et provisions

et autres produits et charges d'exploitation (2 547) (3 622) Résultat Opérationnel Courant (5 001) (6 717) Autres produits et charges opérationnels (287) (426) Résultat Opérationnel (5 287) (7 143) Coût de l'endettement financier (175) (204) Autres produits et charges financiers (36) (3 385) Charges d'impôt (544) (2 184) Résultat Net (6 042) (12 917) Résultat Net, part du Groupe (5 330) (11 901)

« Bien que nos comptes 2024 aient été affectés par quelques éléments ponctuels et non récurrents, nous sommes fiers d'avoir atteint un niveau d'activité record et d'avoir enclenché une dynamique très vertueuse, à savoir la croissance de nos activités à forte marge. Cette tendance s'amplifie encore depuis le début de l'année 2025, qui est marquée par une dynamique commerciale porteuse dans un contexte où les équipements en lien avec la défense sont particulièrement recherchés, un accord de distribution majeur aux États-Unis et surtout une forte demande pour nos drones élaborés en interne, qui contribuent le plus à notre marge brute. Alors que nous mettons également en œuvre des mesures afin de réduire nos coûts, nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre cette belle dynamique afin d'atteindre un EBITDA positif en 2025. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Chiffre d'affaires et marge brute à des niveaux records en 2024

DRONE VOLT a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros, en forte croissance de 36% par rapport à 2023 (24,0 millions d'euros).

Cette progression du chiffre d'affaires sur l'année écoulée s'explique notamment par la très forte dynamique de la branche DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY, la plus contributrice à la marge brute, qui a plus que doublé son activité en un an pour atteindre 4,4 millions d'euros.

La marge brute consolidée de l'exercice ressort finalement à 4,2 millions d'euros (vs 4,0 millions d'euros annoncé dans le communiqué du 15 janvier 2025), en croissance de +15% sur un an, notamment grâce à la croissance des activités à forte marge.

Charges d'exploitation affectées par des éléments non récurrents

Cet exercice de forte croissance s'est accompagné d'une bonne maîtrise générale des coûts, qui est cependant masquée par des éléments non récurrents. En effet, les charges externes augmentent de 0,6 million d'euros, en raison du maintien en charges externes des divers honoraires (0,6 million d'euros) liés à l'augmentation de capital de DRONE VOLT France, réalisée en janvier 2024, qui n'a pas généré de prime d'émission à la différence des dernières opérations effectuées sur le capital. Par ailleurs, les charges de personnel progressent de 0,5 million d'euros, en raison de la comptabilisation des frais de personnel de DRONE VOLT Expert sur un exercice complet au lieu de six mois en 2023.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort ainsi à -3,1 millions d'euros, en diminution de 0,7 million d'euros par rapport à 2023. Hors impact causé par les frais liés aux opérations sur le capital, l'EBE aurait ainsi été quasiment stable sur un an. Pour sa part, le résultat opérationnel courant s'affiche à -6,7 millions d'euros (vs -5,0 millions d'euros l'exercice précédent), affecté par la hausse des dotations aux amortissements de près de 1 million d'euros, liée à l'activation d'une grande partie des frais de R&D.

Le Groupe n'a pas eu à constater de charges non récurrentes significatives sur l'exercice. Ainsi, le résultat opérationnel ressort à -7,1 millions d'euros.

DRONE VOLT a déprécié des actifs financiers pour un montant de 3,4 millions d'euros, correspondant essentiellement à la participation détenue dans Aquiline Drones, qui est désormais nulle dans le bilan. De fait, les charges financières ressortent à -3,4 millions d'euros.

Après la comptabilisation du coût de l'endettement financier (0,2 million d'euros), des charges financières (3,4 millions d'euros) et de la charge d'impôts (2,2 millions d'euros), le résultat net ressort à -12,9 millions d'euros.

Une assise financière renforcée par les deux opérations financières début 2025

DRONE VOLT affiche un niveau de fonds propres de 10,4 millions d'euros à fin 2024, après le niveau record enregistré à fin 2023 (20,0 millions d'euros).

L'endettement financier net [2] ressort à 4,1 millions d'euros (vs 3,7 millions d'euros un an plus tôt), composé essentiellement d'un prêt innovation de 2,3 millions d'euros accordé par Bpifrance en 2022 et d'un PGE pour 0,8 million d'euros.

Pour mémoire, le Groupe a annoncé début 2025 [3] deux opérations afin de renforcer sa visibilité financière. Il a ainsi réalisé avec succès une augmentation de capital de 2,0 millions d'euros en janvier 2025 et a également conclu un financement obligataire d'un montant de 2,0 millions d'euros avec Atlas Capital Markets. La Société estime ainsi pouvoir faire face à ses engagements à 12 mois.

DRONE VOLT réaffirme son ambition de réaliser un EBITDA positif en 2025, en s'appuyant notamment sur la forte demande pour ses drones élaborés en interne

DRONE VOLT aborde l'exercice 2025 avec confiance, en pouvant s'appuyer tant sur les évolutions structurelles engagées que sur sa dynamique commerciale favorable, avec de nombreuses commandes pour ses drones développés en interne, les plus contributeurs à la marge brute.

DRONE VOLT s'attachera sur l'exercice à rationaliser sa structure de coûts :

Pour mémoire, le Groupe a déjà annoncé fin 2024 [4] la mise en œuvre d'un plan stratégique afin de réduire sa structure de coûts fixes de près de 0,4 million d'euros en année pleine, sans perte de chiffre d'affaires ;

Le Groupe a également mis en œuvre des mesures additionnelles d'économies relatives à ses coûts fixes (principalement concernant le marketing et la distribution) en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark et en France. Ces économies devraient représenter un total d'environ 0,7 million d'euros sur 2025 ;

De plus, DRONE VOLT va réduire ses investissements R&D pour se concentrer sur la vente de ses produits et services, avec des économies attendues de près de 0,6 million d'euros. Les effets de ces mesures fortes décidées fin 2024 se traduiront dès l'exercice en cours.

Au total, DRONE VOLT s'apprête donc à économiser dès 2025 environ 1,7 millions d'euros, dont 1,1 millions d'euros de charges opérationnelles, qui contribueront ainsi significativement à son objectif d'atteindre un EBITDA positif sur l'exercice en cours.

En outre, comme déjà annoncé en 2024, le Groupe entend développer ses activités de vente de prestations de R&D, notamment auprès de grands comptes qui sollicitent l'expertise des ingénieurs de DRONE VOLT afin de développer des solutions spécifiques adaptées à des besoins précis. DRONE VOLT confirme ainsi son orientation centrée sur les attentes des clients, en réduisant drastiquement les coûts des développements R&D.

Plus encore, DRONE VOLT bénéficie en ce début d'année 2025 d'une forte dynamique commerciale, dans un contexte porteur pour les sociétés proposant des solutions en lien avec les activités de défense. Le Groupe a ainsi renforcé sa présence aux États-Unis par la signature d'un accord majeur de distribution [5] . Il également reçu d'ores-et-déjà 2 commandes aux États-Unis pour 9 exemplaires de son drone best-seller HERCULES 20 [6] . Le Groupe estime aujourd'hui que le marché américain pourrait devenir un contributeur important à sa croissance future. Enfin, la commande récente de la Marine Nationale pour un nouvel HELIPLANE et un HERCULES 20 [7] démontre que les solutions de DRONE VOLT sont également plébiscitées par les acteurs de la défense. Ces différentes commandes reçues pour les drones élaborés en interne par la branche DRONE VOLT FACTORY viennent ainsi démontrer l'accélération des activités à forte marge du Groupe.

Pour l'exercice en cours, DRONE VOLT anticipe une nouvelle croissance de son niveau de marge brute, qui sera à la fois portée par la progression de ses activités de service, les prestations sur-mesure de son département R&D sur des projets significatifs ainsi que par la croissance des ventes de drones élaborés en interne. DRONE VOLT s'attend ainsi à recevoir prochainement de premières commandes pour son drone KOBRA, qui répond aux exigences des armées et des forces de sécurité pour des besoins de surveillance et d'inspection, et à poursuivre ses ventes aux États-Unis, le premier marché mondial du secteur.

Avec cette double dynamique de réduction des coûts et de croissance des activités à forte marge, DRONE VOLT renouvelle son objectif d'atteindre un EBITDA positif en 2025.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025, mercredi 16 avril 2025.

www.dronevolt.com / Investisseurs

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

www.dronevolt.com

[1] Dans son communiqué du chiffre d'affaires annuel publié le 15 janvier 2025, DRONE VOLT avait annoncé un chiffre d'affaires non audité de 32 681 k€ et une marge brute de 4 031 k€.

[2] Dettes financières - trésorerie

[3] Voir le communiqué du 15 janvier 2025 .

[4] Voir le communiqué du 17 décembre 2024 .

[5] Voir le communiqué du 19 février 2025 .

[6] Voir le communiqué du 27 février 2025 .

[7] Voir le communiqué du 4 mars 2025 .