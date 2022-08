DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce sa participation au salon international organisé par le CIGRE qui débute le 29 août 2022 à Paris

Villepinte, le 29 août 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce sa participation au salon international organisé par le CIGRE [1] du 29 août au 2 septembre 2022.

Le salon organisé par le CIGRE est l'un des plus grands salons internationaux dans le domaine de l'électricité à haute tension. Cet évènement est le rendez-vous incontournable pour les producteurs d'électricité, les constructeurs et les gestionnaires des réseaux, et tous les experts du secteur.

À cette occasion, DRONE VOLT va exposer plusieurs solutions spécifiques conçues par ses équipes. En premier lieu, le LINEDRONE [2] développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC. Sa présentation revêt un caractère particulièrement significatif dans un secteur où la qualité et la rapidité des opérations de maintenance représentent un enjeu stratégique pour les gestionnaires de réseaux.

DRONE VOLT présentera par ailleurs des solutions déjà éprouvées dans le secteur :

Le HERCULES 20 équipé des outils permettant de tirer un câble électrique pour un remplacement ou une mise en place nouvelle sur un tronçon ;

L'HELIPLANE, drone VTOL - Vertical take-off and landing – équipé d'une voilure fixe permettant l'inspection des réseaux sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Enfin, le groupe dévoilera pour la première fois la station de chargement hydrogène développée par son partenaire ROTH2, pierre angulaire du futur drone à hydrogène.

« Cet évènement est très important pour DRONE VOLT car il est le plus emblématique des efforts réalisés ses derniers mois par nos équipes de R&D pour apporter des solutions pertinentes à nos clients. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Nous anticipons des retombées commerciales significatives portées par les intérêts qui se sont manifestés ces derniers mois dans de nombreux pays. »

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] Conseil International des Grands Réseaux Electriques

[2] Drone destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Il permet de déceler les pertes d'énergie d'un réseau électrique afin de déterminer avec précision les besoins de maintenance.

