DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la signature d'un protocole engageant avec Tonner Drones comprenant la cession des actifs de la société Azur Drones, ainsi qu'un partenariat industriel et commercial

Villepinte, le 27 août 2026

DRONE VOLT, leader français du drone civil professionnel, annonce avoir signé un protocole engageant avec la société Tonner Drones comprenant la cession des actifs de la société Azur Drones, réunis au sein d'une société conservant le même nom commercial, détenue à 100% par DRONE VOLT, ainsi qu'un partenariat industriel et commercial d'envergure.

DRONE VOLT, via sa filiale InAirTech détenue indirectement à 100%, a été désignée à l'été 2026 par le Tribunal de commerce de Bordeaux repreneur de l'ensemble des actifs industriels et opérationnels de la société Azur Drones, acteur de référence du drone autonome de surveillance situé à Mérignac (Gironde) pour des applications civiles et militaires. À cet effet, InAirTech a créé spécialement la nouvelle société Azur Drones, détenue indirectement à 100% par DRONE VOLT, qui a vocation à reprendre l'ensemble des actifs industriels et opérationnels de l'ancienne société Azur Drones, conformément à la décision du Tribunal de Commerce.

À la suite de cette reprise, DRONE VOLT , agissant via sa filiale InAir Tech, annonce aujourd'hui la signature d'un protocole engageant avec la société Tonner Drones portant sur la cession de la totalité du capital de la nouvelle société Azur Drones. Tonner Drones réalisera cette acquisition par le biais d'une filiale dédiée et structurée spécifiquement à cet effet. Cette cession est conditionnée à l'accord de l'administrateur judiciaire de l'ancienne société Azur Drones.

Dans le même temps, DRONE VOLT et Tonner Drones ont convenu de mettre en place un accord commercial et stratégique afin de maximiser la valorisation des actifs de Azur Drones, en particulier le système de sécurité autonome « Drone in a box », jusqu'alors commercialisé sous la marque Skeyetech, une solution de surveillance aérienne mobile autonome, conçue pour des opérations de sûreté et de sécurité, dédiée à la protection des personnes, des biens ainsi que des sites sensibles et critiques, disponible 24h/24 et 7 jours sur 7, pour la collecte de nombreux types de données opérationnelles.

Il s'agit d'une solution éprouvée, avec plus de 62 000 vols autonomes BVLOS [1] , déployée et opérationnelle dans 11 pays dans le monde et ne nécessitant pas de télé pilote sur site (un opérateur pouvant suivre la situation à distance). Reconnu pour sa polyvalence multi-applications, le système est déjà compatible avec les principaux VMS [2] du marché afin de répondre à de nombreux cas d'usage tels que la sécurité et la surveillance, le soutien aux opérations, l'inspection des infrastructures, la détection de gaz ou de radioactivité. Le système respecte les meilleurs standards sur le plan de la cyber sécurité, en se basant sur des solutions pare-feu certifiées par l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information).

Ce partenariat comprend les principaux points suivants :

La répartition de la valorisation des actifs et solutions de la nouvelle société Azur Drones : DRONE VOLT obtient l'exclusivité commerciale pour exploiter les actifs d'Azur Drones dans le monde entier à l'exception de l'Europe, en ciblant spécifiquement le secteur civil. DRONE VOLT devient ainsi le fournisseur unique et exclusif du système « Drone in a box » auprès de ses grands clients historiques .

De son côté, la nouvelle société Azur Drones continuera d'exploiter exclusivement sa clientèle sur le territoire européen, d'assurer le suivi des projets existants, et déploiera ses activités de manière autonome sur le segment de la Défense.

Le développement de synergies : afin de soutenir ce développement mutuel, la nouvelle société Azur Drones s'appuiera sur le savoir-faire reconnu en robotique, automatisme et cybersécurité d'Azur Drones pour fournir à DRONE VOLT les stations « Drone in a box ». Réciproquement, DRONE VOLT fournira à la nouvelle société Azur Drones les drones tactiques polyvalents de type KOBRA adaptés aux exigences de sécurité et de souveraineté des utilisateurs.

afin de soutenir ce développement mutuel, la nouvelle société Azur Drones s'appuiera sur le savoir-faire reconnu en robotique, automatisme et cybersécurité d'Azur Drones pour fournir à DRONE VOLT les stations « Drone in a box ». Réciproquement, DRONE VOLT fournira à la nouvelle société Azur Drones les drones tactiques polyvalents de type KOBRA adaptés aux exigences de sécurité et de souveraineté des utilisateurs. Renforcement du leadership technologique : ce partenariat permettra de réunir tout le savoir-faire développé par Azur Drones ainsi que l'expertise de DRONE VOLT dans l'élaboration et la construction de drones afin d'accroître le potentiel de la solution « Drone in a box ».

Un partenariat industriel qui se distingue également par l'intégration du drone KOBRA IA au sein du système global « Drone in a box » pour renforcer son avance technologique

Les deux sociétés vont également collaborer de manière étroite pour renforcer l'avance technologique de la solution « Drone in a box » : DRONE VOLT fournira ses drones KOBRA et la nouvelle société Azur Drones fournira ses stations ( box ) à DRONE VOLT. Cette solution bénéficiera ainsi directement de la puissance de l'Intelligence Artificielle embarquée.

Développée pour les acteurs de la surveillance, de la sécurité et de l'inspection, cette plateforme universelle made in Europe aura pour objectif de renforcer encore sa polyvalence au service de différents usages . Véritable concentré de technologies, ce quadricoptère embarque un nano-ordinateur AI Ready et réunit quatre atouts stratégiques majeurs, à savoir l'intelligence, la puissance, la connectivité et la modularité.

Protégé par un châssis intégral en aluminium massif spécialement conçu pour dissiper la chaleur de sa puissance de traitement NVIDIA, le drone KOBRA est équipé de deux caméras FPV embarquées et de deux capteurs LIDAR, qui lui permettent de s'adapter à de nombreuses missions différentes.

Une opération d'ampleur pour DRONE VOLT

Cette opération permet ainsi à DRONE VOLT de consolider sa présence sur les marchés civils internationaux à forte valeur ajoutée en ajoutant à sa gamme de produits et services un nouveau système de surveillance de référence , tout en s'appuyant sur l'expertise de Tonner Drones pour accélérer le développement européen et militaire de la gamme.

DRONE VOLT saisit ainsi l'opportunité de se positionner sur un secteur en forte croissance, puisque le marché mondial des « drones in a box », estimé à plus d'un milliard d'euros en 2026 [3] , devrait représenter plus de 6 milliards d'euros en 2034, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) proche de 20 %. DRONE VOLT estime que, grâce à son expertise reconnue concernant les règles pour les vols hors vue directe (BVLOS), le système jusqu'alors développé par Azur Drones bénéficie des caractéristiques techniques requises pour bénéficier de cette croissance.

Prochain communiqué : résultats semestriels, mercredi 16 septembre 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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[1] Beyond Visual Line Of Sight.

[2] Video Management System.

[3] D'après les données de marché de Fortune Business Insights , consultables ici .