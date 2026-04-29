DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 3.85 M EUR afin d'accompagner la croissance de ses activités à forte marge

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Augmentation de capital d'un montant total brut de 3,85 M€, par l'émission d'un nombre total de 8.360.867 actions nouvelles, assorties de 8.360.867 bons de souscription d'actions

Règlement-livraison prévu le 4 mai 2026

Les fonds levés seront dirigés vers la croissance des activités les plus rentables de Drone Volt et lui permettront de saisir des opportunités d'acquisitions ciblées

Villepinte, le 29 avril 2026

DRONE VOLT (la « Société ») , constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions, composées d'actions ordinaires assorties chacune d'un bon de souscription d'action, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société au profit des catégories d'investisseurs définies par l'Assemblée générale, pour un montant total brut de 3.85 M€ (l'« Emission »). Cette augmentation de capital a été souscrite par un nombre limité d'investisseurs,

Cette opération renforcera de manière significative sa structure financière, accompagnera la croissance de ses activités les plus rentables et lui permettra de saisir les opportunités de réaliser des acquisitions ciblées.

Après avoir entamé fin 2024 un pivot stratégique vers le développement de prestations de service à forte valeur ajoutée et la valorisation de son savoir-faire interne, DRONE VOLT a consacré l'exercice 2025 à accroître sa dynamique commerciale, tant pour la vente de drones que de prestations de services, et à renforcer sa présence à l'international. Cela s'est notamment traduit par la signature de plusieurs contrats significatifs et partenariats stratégiques.

Le début de l'exercice 2026 a montré la pertinence de la stratégie mise en œuvre, avec une très forte croissance des activités à forte marge (+80% par rapport au 1 er trimestre 2025 pour DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY). Cette forte dynamique devrait se poursuivre en 2026, avec la montée en puissance des contrats signés l'an passé, un environnement porteur pour la vente de drones spécifiques (dédiés aux installations critiques ou à certaines applications de surveillance) et la concrétisation de différentes négociations commerciales en cours.

La présente opération a ainsi pour objectif de permettre à DRONE VOLT de sécuriser un financement permettant de répondre à cette demande croissante dans les meilleures conditions possibles, notamment en renforçant ses ressources internes et externes, à la fois par des recrutements ciblés et des opérations de croissance externes , afin d'accroître les capacités opérationnelles du Groupe, en France comme à l'international.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Nous avons saisi l'opportunité de renforcer la structure financière de notre société alors que nous rencontrons une forte demande pour nos drones et prestations de services à forte marge. L'objectif principal est ainsi de renforcer DRONE VOLT, via des recrutements précis ou des acquisitions ciblées, afin de se doter de toutes les compétences nécessaires à la poursuite de notre trajectoire de croissance. Enfin, cette opération démontre une fois de plus tout l'intérêt des investisseurs américains pour notre société et ses perspectives prometteuses, notamment dans les secteurs en lien avec les installations critiques ou de la surveillance. »

MODALITES DE L'EMISSION

Nature et type de l'Emission : L'Emission d'un montant brut total de 3.845.999 euros (incluant la prime d'émission) a pris la forme d'une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société au profit d'investisseurs entrant dans les catégories définies par la 11 ème résolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 21 février 2025, d'actions (les « Actions Nouvelles ») assorties de bons de souscription d'actions, 8.360.867 Actions Nouvelles étant assorties de 8.360.867 bons de souscription d'actions (les « BSA » et ensemble avec les actions Nouvelles, les « ABSA »).

Nombre de valeurs mobilières et prix de l'Emission : Dans le cadre de l'Emission seront émis 8.360.867 Actions Nouvelles assorties de 8.360.867 BSA.

Le prix d'émission d'une ABSA est de 0,46 euros (prime d'émission incluse), représentant une décote faciale de 21,8 % (soit 0,1282 euros) par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur Euronext Growth Paris au cours des dix jours de bourse précédant la fixation de ce prix d'émission, soit du 15 au 28 avril 2026 (le "VWAP 10 jours"). Le prix d'émission d'une ABSA, incluant la valeur théorique du BSA qui lui est attaché (comme décrit ci-après), combiné au prix d'exercice du BSA, fait ressortir une décote de 21,7% par rapport au VWAP 10 jours, conforme à la décote maximale autorisée par l'Assemblée Générale aux termes de sa onzième résolution.

Cadre juridique de l'Emission : Faisant usage de la délégation consentie par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 21 février 2025 en vertu de sa 11 ème résolution, le conseil d'administration réuni le 24 avril 2026 a décidé du principe d'une émission d'Actions Nouvelles, auxquelles des BSA sont attachés, avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le conseil d'administration a subdélégué le pouvoir de lancer et définir les caractéristiques précises de l'Emission au directeur général de la Société.

Caractéristiques des BSA : Chaque ABSA est composée de 8.360.867 Actions Nouvelles assortis de 8.360.867 BSA. Chaque BSA donne le droit de souscrire à 1 action nouvelle Drone Volt, à raison de 1 (un) BSA pour 1 (une) action nouvelle Drone Volt, à un prix d'exercice unitaire de 0,56 euro par action. Les BSA pourront être exercés pendant une durée de 60 mois à compter de leur émission. La valeur théorique de chaque BSA, dans l'hypothèse d'une volatilité de 8.86% et sur la base d'un cours de clôture du 28 avril 2026, est égale à 0,0874 euros selon le modèle Black & Scholes.

Règlement-livraison et admission aux négociations : Le règlement-livraison des ABSA est attendu le 4 mai 2026. Les actions nouvelles et les BSA seront immédiatement détachés dès leur émission. Les actions nouvelles et les BSA devraient être admis aux négociations sur Euronext Growth le 4 mai 2026.

Actions Nouvelles sous-jacentes des BSA : Les actions nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice des BSA seront des actions ordinaires soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes dès leur date d'émission. Elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN : FR001400SVN0 – ALDRV.

Impact du placement privé sur l'actionnariat de la société

A la suite de l'émission des Actions Nouvelles, le capital social total de la Société sera de 7.754.058 euros, composé de 77.540.580 actions ordinaires. A la suite de l'émission des Actions Nouvelles et de l'exercice de l'intégralité des BSA, le nombre d'actions sera augmenté de 16.721.734 actions nouvelles portant le nombre total d'actions à 85.901.447 actions pour un capital social de 8.590.144,70 euros.

8.360.867 ordinaires (12,09% du capital social total actuel de la Société) seraient donc émises dans le cadre de l'Emission (avant exercice des BSA), ou 16.721.734 actions ordinaires (24,18% du capital social total actuel de la Société) après exercice de l'intégralité des BSA.

À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1 % du capital social en circulation de la Société avant la réalisation de l'Emission et qui n'a pas participé à cette Emission détiendrait 0,88 % du capital social en circulation et des droits de vote de la Société après l'émission des ABSA et 0,758 % du capital social en circulation et des droits de vote de la Société en cas d'exercice de l'intégralité des BSA.

A la connaissance de la Société, immédiatement avant la réalisation de l'Emission, la répartition du capital social de la Société était la suivante :

Base non diluée Base diluée (1) Nombre d'actions

Nombre de droits de vote % du capital % des droits de vote (2) % du capital % des droits de vote (2) Actionnaires 69 159 789 69 340 008 99,97% 100% 99,99% 100% Auto-détention (3) 19 924 0 0,03% 0% 0,01% 0% Total 69 179 713 69 340 008 100% 100% 100% 100%

La base diluée tient compte (i) des 15.290.115 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 15.290.115 BSA émis en juillet 2025, (ii) des 1.490.951 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 74.217.567 BSA BS26, (iii) des 523.000 actions gratuites qui pourraient être attribuée au personnel d'ici le 23 septembre 2026, (iv) des 18.072.290 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 18.072.290 BSA émis en octobre 2025. Droits de vote théoriques (i.e., avec prise en compte des actions auto-détenues privées du droit de vote). Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité.

A la connaissance de la Société, à l'issue de la réalisation de l'Emission (après exercice des BSA), la répartition du capital de la Société sera la suivante :

Base non diluée Base diluée (1) Nombre d'actions

Nombre de droits de vote % du capital % des droits de vote (2) % du capital % des droits de vote (2) Nouveaux investisseurs 16 721 734 16 721 734 19,47% 19,43% 13,79% 13,77% Autres actionnaires 69 159 789 69 340 008 80,51% 80,57% 86,21% 86,23% Auto-détention (3) 19 924 0 0,01% 0% 0% 0% Total 85 901 447 86 061 742 100% 100% 100% 100%

Après exercice des BSA. La base diluée tient compte (i) des 15.290.115 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 15.290.115 BSA émis en juillet 2025, (ii) des 1.490.951 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 74.217.567 BSA BS26, (iii) des 523.000 actions gratuites qui pourraient être attribuée au personnel d'ici le 23 septembre 2026, (iv) des 18.072.290 actions nouvelles pouvant résulter de l'exercice de 18.072.290 BSA émis en octobre 2025 Droits de vote théoriques (i.e., avec prise en compte des actions auto-détenues privées du droit de vote). Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité.

Admission à la négociation des nouvelles actions et des BSA

Les Actions Nouvelles et les BSA devraient être admis à la négociation sur Euronext Growth le 4 mai 2026. Les nouvelles actions et toute nouvelle action résultant de l'exercice de la seront soumis aux statuts de la Société et seront assimilées aux actions existantes à la réalisation de l'Emission. Elles donneront droits aux dividendes et seront cotés sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société sous le même code ISIN FR001400SVN0.

Engagements d'abstention et de conservation

Dans le cadre de l'Emission, la Société a signé un engagement de standstill pour une période de 60 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l'Emission, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Les administrateurs de la Société, son directeur général et certains managers ont signé un engagement de conservation prenant effet à la date d'exécution dudit engagement et qui se poursuivra pendant une période de 90 jours calendaires suivant la date d'émission des ABSA au titre de l'intégralité de leur participation, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Intermédiaires financiers

Maxim Group LLC a agi en tant que seul agent de placement dans le cadre de l'Emission.

Facteurs de risque

L'attention du public est portée sur les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité, présentés dans le rapport financier annuel 2024 et le rapport financier semestriel 2025, disponibles sans frais sur son site Internet ( https://www.dronevolt.com/fr/investissement-drone-volt/ ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les risques suivants spécifiques à l'Emission: (i) le prix de marché des actions de la Société peut fluctuer et devenir inférieur au prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'Emission, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer de manière significative, (iii) des ventes d'actions de la Société peuvent avoir lieu sur le marché et avoir un impact négatif sur le cours de bourse des actions de la Société, (iv) les actionnaires de la Société qui n'ont pas participé à l'Emission pourraient subir une dilution potentiellement importante résultant de l'exercice des BSA et, plus généralement, de toute augmentation de capital future rendue nécessaire par la recherche de financement de la Société.

Absence de prospectus

Cette Emission ne donne pas lieu à la publication d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Les informations décrites conformément à la Position-Recommandation AMF DOC-2020-06 « Guide d'élaboration des prospectus et de l'information à fournir en cas d'offre au public ou d'admission de titres financiers » figurent dans le présent communiqué.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, jeudi 16 juillet 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

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