DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce la création de DRONE VOLT POWER LINE CENTER, un centre technique et opérationnel unique au monde dédié aux opérations sur les réseaux électriques à très haute tension

Villepinte, le 10 septembre 2026

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce la mise en service du « DRONE VOLT POWERLINE CENTER », son nouveau centre technique et opérationnel dédié aux drones et réseaux électriques à très haute tension, implanté au cœur du site UTAC de Mortefontaine (60), à seulement 30 minutes de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Le DRONE VOLT POWERLINE CENTER permettra ainsi, sur un même site, de :

Poursuivre le développement technologique de l'offre de DRONE VOLT ;

Réaliser des essais et démonstrations ;

Former et qualifier des télépilotes ;

Préparer les opérations effectuées sur le terrain .

Un banc d'essai Powerline unique

Mis en place au cours de l'été, le nouveau banc d'essai Powerline dispose de 50 mètres de ligne et peut accueillir de un à quatre conducteurs, à des hauteurs réglables pouvant atteindre 13,80 mètres. Le dispositif permet également de reproduire des configurations à fort dénivelé, avec une inclinaison du conducteur pouvant dépasser 15°.

Cette infrastructure permet de reproduire de multiples situations rencontrées sur le terrain et de réaliser des essais, entraînements et démonstrations : vol à proximité ou au contact des conducteurs, pose de capteurs DLR (Dynamic Line Rating), utilisation de sondes, transport et positionnement d'équipements ou encore déroulage de câbles par drone.

Former et qualifier les télépilotes Powerline

Le DRONE VOLT POWERLINE CENTER permet également de former, entraîner et qualifier des télépilotes spécialisés Powerline , avant leur intervention sur des infrastructures électriques en exploitation.

Cette démarche vise à renforcer la sécurité, la maîtrise des procédures et la standardisation des opérations par drone sur les réseaux électriques, tout en développant un savoir-faire spécifique aux interventions à proximité ou au contact des conducteurs.

Grâce à sa proximité avec Paris-Charles de Gaulle, le centre a vocation à accueillir des télépilotes, gestionnaires de réseaux et partenaires français et internationaux.

Une offre DaaS Powerline sans équivalent au monde

Le DRONE VOLT POWERLINE CENTER constitue également un nouvel outil au service du développement de l'offre Drone as a Service (DaaS) Powerline de DRONE VOLT EXPERT .

En associant le LineDrone avec une infrastructure d'essais dédiée, des télépilotes spécialisés et une capacité de déploiement opérationnel, DRONE VOLT met ainsi en oeuvre une offre Powerline intégrée sans équivalent au monde, destinée aux gestionnaires de réseaux électriques en France comme à l'international .

Pour mémoire, le LineDrone constitue une véritable plateforme logistique aérienne permettant d'intervenir directement sur les conducteurs pour réaliser différentes opérations : pose de capteurs, mesures par sondes, transport et positionnement de matériels. Le LineDrone permet aujourd'hui d'envisager des opérations sur des réseaux jusqu'à 315 kV, avec pour prochaine étape des interventions sur des lignes pouvant atteindre 735 kV.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare : « Avec le DRONE VOLT POWERLINE CENTER, nous franchissons une nouvelle étape dans le développement de notre expertise Powerline. Nous réunissons désormais sur un même site technologie, essais, formation, qualification et préparation opérationnelle. Associé au LineDrone et à notre offre Drone as a Service, ce centre nous permet de proposer une capacité intégrée que nous considérons sans équivalent au monde. Notre ambition est d'en faire un centre de référence international pour les opérations par drone sur les réseaux électriques Haute et Très Haute Tension ainsi que d'accélérer le déploiement de notre offre Powerline en France comme à l'international. »

Prochain communiqué : résultats semestriels, mercredi 16 septembre 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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