DRONE VOLT : DRONE VOLT annonce avoir mandaté une banque d'affaires américaine en vue d'une cotation au Nasdaq, le marché américain de référence des sociétés technologiques

Villepinte, le 9 décembre 2025

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce avoir engagé une réflexion stratégique afin de poursuivre sa trajectoire de développement et rechercher la meilleure valorisation de ses actifs. Cette réflexion, menée en collaboration avec Maxim Group LLC, une banque d'investissement de tout premier plan basée à New York, pourrait aboutir à une cotation au Nasdaq, le marché américain de référence pour les sociétés technologiques.

Dans la continuité du renforcement de sa présence en Amérique du Nord et des deux dernières augmentations de capital (réalisées en mars 2025 [1] et juillet 2025 [2] ), principalement auprès d'investisseurs américains, DRONE VOLT a engagé une réflexion stratégique afin de rechercher la meilleure valorisation possible de ses technologies et de ses actifs. La réflexion engagée pourrait aboutir à une cotation sur le marché américain du Nasdaq, qui regroupe les plus grandes entreprises technologiques du monde, en plus de celle sur Euronext Growth à Paris.

DRONE VOLT est accompagné dans ce processus par Maxim Group LLC, banque d'investissement américaine de référence, un partenaire de confiance qui a déjà accompagné le Groupe dans ses deux dernières augmentations de capital, réalisées principalement auprès d'investisseurs américains (dont son actionnaire de référence Armistice Capital). Maxim Group LLC accompagnera également DRONE VOLT dans la recherche et l'étude d‘alliances stratégiques potentielles.

Dans le cadre de cet accompagnement et afin de préserver la trésorerie de DRONE VOLT, Maxim Group LLC serait rémunéré en actions à hauteur d'un maximum de 4% du capital sur une base diluée (dont 3% uniquement dû en cas de cotation au Nasdaq).

DRONE VOLT tiendra le marché informé de toute évolution significative de cette démarche dans les meilleurs délais.

Stefano VALENTINI, Président du Conseil d'administration de DRONE VOLT, déclare :

« Nous sommes très heureux de collaborer à nouveau avec Maxim Group afin d'accroître la valeur de DRONE VOLT pour les actionnaires et de libérer tout le potentiel de notre expertise technologique ainsi que de nous doter d'une notoriété mondiale en adéquation avec notre développement commercial sur tous les continents. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, janvier 2026.

A PROPOS de MAXIM NEW YORK

Maxim Group est une banque d'affaires basée à New York. agréé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et du Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) aux États-Unis, et est membre de la FINRA, de la SIPC et du NASDAQ.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

