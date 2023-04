DRONE VOLT : DRONE VOLT acquiert les actifs de Lorenz Technology pour élargir son portefeuille de solutions innovantes

Villepinte, le 18 avril 2023

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce l'acquisition des actifs de Lorenz Technology ApS, société danoise spécialisée dans les solutions d'inspection et de surveillance par drone. L'acquisition permettra à DRONE VOLT d'élargir son portefeuille de solutions basées sur les drones et de renforcer sa position sur le marché mondial.

Cette acquisition est une étape stratégique pour DRONE VOLT, car elle renforce sa position d'acteur clé dans l'industrie des drones et élargit son portefeuille de produits et de services. L'expertise de Lorenz Technology en matière de développement de logiciels et d'automatisation viendra compléter les capacités matérielles de DRONE VOLT, créant ainsi une offre plus complète pour les clients du monde entier.

Lorenz Technology a démontré sa capacité, depuis sa création en 2017, à fournir des solutions innovantes pour diverses industries, notamment les secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'énergie. Ses logiciels avancés pour drones qui permettent aux clients d'automatiser et d'optimiser leurs opérations, amènent à une efficacité, une sécurité et des économies accrues. Cette acquisition permettra à DRONE VOLT d'offrir des solutions de drones de bout en bout, combinant matériel et logiciel, et ainsi d'être un guichet unique afin de toujours mieux répondre aux besoins des clients.

En outre, cette acquisition permettra à DRONE VOLT de poursuivre son déploiement sur le marché européen. Lorenz Technology est basée au Danemark, un pays où l'industrie des drones est florissante et où l'environnement réglementaire est favorable. Avec cette acquisition, DRONE VOLT aura accès à la base de clients et aux partenariats établis de Lorenz Technology et pourra étendre les offres issues du savoir-faire de Lorenz Technology à son portefeuille de clients.

« L'expertise et les capacités combinées des deux sociétés vont stimuler l'innovation et la croissance, créant ainsi de la valeur pour les clients, les collaborateurs et les actionnaires. Nous sommes convaincus que cette acquisition renforcera la position de DRONE VOLT dans l'industrie du drone et ouvrira de nouvelles voies de croissance et d'expansion. Nous démontrons par cette opération, dont l'investissement est inférieur à 200 keuros, notre capacité à réaliser des opérations ciblées et immédiatement relutives conformément à notre feuille de route. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023, mercredi 19 avril 2023

