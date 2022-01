DRONE VOLT : Chiffre d'affaires et marge brute records sur l'exercice 2021

Villepinte, le 19 janvier 2022

Record de livraisons de drones : 271 drones et 3 caméras intelligentes sur l'exercice 2021 ;

Excellente dynamique commerciale traduite par un chiffre d'affaires annuel record en hausse de +49% ;

Marge brute consolidée record en progression de +70% et taux de marge brute à 33%, portés par les activités à forte valeur ajoutée ;

Structure financière renforcée avec des fonds propres supérieurs à 30 millions d'euros pour poursuivre la conquête commerciale et saisir les opportunités d'accélération ;

Acquisition de SKYTOOLS, un acteur de la distribution et des services par drones aux Pays-Bas, en janvier 2022 ;

Perspectives favorables sur l'exercice 2022 malgré une crise sanitaire persistante.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2021.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 2019 2020 2021 Variation 20/21 Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 2 796 2 187 3 650 +67% dont Marques Tiers 4 307 3 649 5 073 +39% TOTAL 7103 5 836 8 723 +49% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 534 1 065 2 057 +93% dont Marques Tiers 992 646 857 +33% TOTAL 2 526 1 711 2 914 +70% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 55% 49% 56% + 7 points dont Marques Tiers 23% 18% 17% - 1 point TOTAL 36% 29% 33% + 4 points

« Nous sommes très heureux d'annoncer l'atteinte d'un chiffre d'affaires annuel record sur l'exercice 2021. Cette remarquable performance commerciale a été rendue possible grâce à la montée en puissance des livraisons de drones au cours de l'exercice auprès d'un nombre croissant de clients, dont notre partenaire AQUILINE DRONES, qui sont de plus en plus intéressés par les solutions technologiques de DRONE VOLT. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Durant cet exercice, nous avons réussi à renforcer notre structure financière en réduisant considérablement notre endettement et en sécurisant les moyens financiers nécessaires pour accompagner notre développement à travers la récente augmentation de capital réalisée avec succès en décembre 2021. Aujourd'hui, nous commençons déjà à investir ces fonds levés, avec dans un premier temps l'acquisition de SKYTOOLS, un expert de la distribution de drones. Cette opération nous permettra notamment de renforcer notre savoir-faire et d'accroitre notre volume d'affaires. D'autres opérations pourraient suivre. »

Un niveau d'activité record fruit de l'excellente dynamique commerciale connue sur l'exercice 2021

DRONE VOLT termine l'année avec un chiffre d'affaires consolidé record qui s'élève à 8,7 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2021, en forte progression de +49% sur un an. Cette belle performance commerciale a été réalisée de manière parfaitement homogène entre la France, l'Europe et les États-Unis. Sur le dernier trimestre de l'exercice, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2,4 millions d'euros, en repli limité de -6% par rapport à l'année dernière du fait du rattrapage enregistré au 4 ème trimestre 2020 après le pic de la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires des activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) s'est élevé à 3,7 millions d'euros sur l'exercice 2021, affichant ainsi une très bonne progression de +67% sur un an.

Sur l'ensemble de cet exercice, le Groupe a pu livrer 271 drones et 3 caméras intelligentes, ce qui constitue un niveau record de livraison de drones pour la société en dépit de la persistance de la crise sanitaire sur cette période.

La part du chiffre d'affaires générée grâce à l'accord de licences conclu aux Etats-Unis en octobre 2020 s'élève à environ 1,5 million d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2021.

L'activité Marques Tiers a également contribué à cette très bonne dynamique commerciale en affichant un chiffre d'affaires de 5,1 millions d'euros sur l'exercice 2021, en progression de +39% par rapport à l'exercice précédent.

Une marge brute à 33%, grâce aux activités à forte valeur ajoutée

DRONE VOLT a pu tirer profit de ses ventes en enregistrant une marge brute des activités à forte valeur ajoutée s'élevant à 2,1 millions d'euros sur l'exercice 2021, représentant un taux de marge brute de 56%, en hausse de +7 points sur un an. Sur le 4 ème trimestre de l'exercice, la marge brute de ces activités ressort à 428 keuros, affichant une rentabilité de 54%, en baisse de 1 point.

La marge brute des Marques Tiers s'élève à 857 keuros sur l'ensemble de l'exercice, soit 17% du chiffre d'affaires, en léger repli de -1 point par rapport à l'exercice précédent. Sur le dernier trimestre de l'exercice, la marge brute de ces activités ressort à 278 keuros, affichant une rentabilité de 17%, en recul de 1 point sur un an.

Ainsi, DRONE VOLT affiche une marge brute consolidée record qui s'élève à 2,9 millions sur l'exercice 2021, représentant un taux de marge brute de 33% sur l'exercice, contre 29% en 2020. Pour rappel, la marge brute consolidée du Groupe ressortait à 2,5 millions d'euros en 2019.

Des résultats annuels attendus en amélioration et renforcement de la structure financière

DRONE VOLT anticipe une amélioration de ses résultats 2021 intégrant cette excellente performance commerciale ainsi que la plus-value nette de près de 6 millions d'euros réalisée dans le cadre de la cession de 50% du capital de sa filiale AERIALTRONICS à son partenaire américain AQUILINE DRONES comme annoncé en juin 2021.

En outre, après la réduction de son endettement total de 7 millions d'euros sur le 1 er semestre de l'exercice, DRONE VOLT a réalisé courant décembre 2021 une augmentation de capital de 8,8 millions d'euros, afin de se doter des moyens financiers nécessaires pour soutenir sa croissance externe, sa dynamique commerciale et son activité de R&D.

Doté désormais d'une structure financière solide, DRONE VOLT a suspendu son recours au contrat de financement par obligations convertibles signé avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES sur l'exercice 2022.

Acquisition de 100% de SKYTOOLS, un expert de la distribution et des services par drones

Grâce à cette augmentation de capital, le Groupe a d'ores et déjà entamé le déploiement de sa stratégie de croissance externe, en acquérant la société SKYTOOLS, un acteur de la distribution et des services par drones aux Pays-Bas.

Cette acquisition aura vocation à compléter l'offre de DRONE VOLT aux Pays-Bas et en Europe du Nord et permettra d'accueillir une équipe d'experts dans la distribution de drones ainsi que de nouveaux clients, dont des grands comptes dans le secteur pétrolier. Sur l'exercice 2022, SKYTOOLS pourrait ajouter entre 1 et 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires à DRONE VOLT.

Perspectives favorables sur l'exercice 2022 malgré la persistance de la crise sanitaire

Malgré un contexte de crise sanitaire persistante, DRONE VOLT anticipe la poursuite de cette bonne tendance sur l'exercice 2022 avec l'exécution des commandes de drones signées l'an dernier. Pour rappel, en avril 2021, DRONE VOLT a signé une commande portant sur la livraison de 600 drones HERCULES 2 à AQUILINE DRONES, et en a déjà livré 211 sur l'ensemble de l'exercice 2021. En accord avec la société, le solde de la commande sera livré progressivement au cours de l'année 2022.

À la suite de la signature du partenariat industriel avec ROTH2 en juin 2021, les premiers prototypes de drones propulsés par des moteurs à hydrogène devraient voir le jour au cours de l'exercice 2022. Pour rappel, ces drones pourront voler au moins deux fois plus longtemps pour une même capacité d'emport et sur des distances plus longues, et seront ravitaillés en hydrogène grâce à des stations de rechargement spécifiques.

En outre, le Linedrone développé en partenariat avec Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada, devrait générer ses premières ventes au cours de l'exercice 2022.

Par ailleurs, le Groupe continue d'étudier de nouvelles opportunités d'acquisitions, à l'instar de celle de SKYTOOLS, afin de renforcer une fois de plus son savoir-faire, augmenter sa part de marché dans des zones géographiques stratégiques, élargir son offre de produits et services, et accélérer la croissance de son chiffre d'affaires.

Prochain communiqué : Résultats annuels 2021, mercredi 16 mars 2022

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter du Groupe, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ypyaZsVoZpmVx55xaMtna2OWmmyWx5SZaGealmKcasjHbW1myW6Sm5mXZnBjnWZv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72819-aldrv_ca_2021_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com