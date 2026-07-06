DRONE VOLT : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Villepinte, le 6 juillet 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, présente le bilan semestriel de son contrat de liquidité conclu avec Invest Securities.

Moyens figurant au compte de liquidité au 30/06/26 :

- 31 882 titres DRONE VOLT

- 9 151,03 €

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 461

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 430

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 172 486 titres pour 83 650,64€

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 163 572 titres pour 81 730,88€

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Moyens figurant au compte de liquidité au 31/12/25 :

- 22 968 titres DRONE VOLT

- 10 998,78 €

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Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place :

- 0 titre

- 100 000 €

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NB : Intérêts : 72,01€

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, jeudi 16 juillet 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

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Contacts :

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Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr

Annexe

ACHATS VENTES DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux (EUR) DATE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux (EUR) 02/01/2026 2 251 168,18 € 02/01/2026 - € 02/01/2026 - € 02/01/2026 6 752 518,86 € 05/01/2026 3 501 343,20 € 05/01/2026 - € 05/01/2026 - € 05/01/2026 1 1 0,70 € 06/01/2026 2 251 170,69 € 06/01/2026 - € 06/01/2026 - € 06/01/2026 2 251 173,19 € 07/01/2026 3 501 333,18 € 07/01/2026 - € 07/01/2026 - € 07/01/2026 1 1 0,68 € 08/01/2026 5 751 488,16 € 08/01/2026 - € 09/01/2026 4 751 478,15 € 09/01/2026 - € 09/01/2026 - € 09/01/2026 5 1001 655,65 € 12/01/2026 5 751 474,89 € 12/01/2026 - € 12/01/2026 - € 12/01/2026 5 751 483,14 € 13/01/2026 3 501 318,14 € 13/01/2026 - € 13/01/2026 - € 13/01/2026 1 1 0,65 € 14/01/2026 2 251 160,63 € 14/01/2026 - € 14/01/2026 - € 14/01/2026 3 501 323,13 € 15/01/2026 3 501 330,65 € 15/01/2026 - € 15/01/2026 - € 15/01/2026 6 1251 840,66 € 16/01/2026 7 1 501 933,62 € 16/01/2026 - € 16/01/2026 - € 16/01/2026 4 1000 647,50 € 19/01/2026 3 501 311,62 € 19/01/2026 - € 19/01/2026 - € 19/01/2026 1 250 157,50 € 20/01/2026 3 501 315,63 € 20/01/2026 - € 20/01/2026 - € 20/01/2026 6 751 480,63 € 21/01/2026 2 251 158,14 € 21/01/2026 - € 21/01/2026 - € 21/01/2026 1 1 0,64 € 22/01/2026 2 251 160,65 € 22/01/2026 - € 22/01/2026 - € 22/01/2026 1 1 0,66 € 23/01/2026 1 1 0,64 € 23/01/2026 - € 23/01/2026 - € 23/01/2026 1 1 0,64 € 26/01/2026 6 1 251 765,64 € 26/01/2026 - € 26/01/2026 - € 26/01/2026 1 1 0,64 € 27/01/2026 3 750 480,00 € 27/01/2026 - € 27/01/2026 - € 27/01/2026 8 1751 1 151,91 € 28/01/2026 5 501 313,14 € 28/01/2026 - € 29/01/2026 2 251 155,62 € 29/01/2026 - € 29/01/2026 - € 29/01/2026 5 251 158,13 € 30/01/2026 1 1 0,62 € 30/01/2026 - € 30/01/2026 - € 30/01/2026 1 1 0,63 € 02/02/2026 2 251 158,14 € 02/02/2026 - € 02/02/2026 - € 02/02/2026 4 251 160,64 € 03/02/2026 2 251 158,13 € 03/02/2026 - € 03/02/2026 - € 03/02/2026 3 501 323,13 € 04/02/2026 2 251 158,13 € 04/02/2026 - € 04/02/2026 - € 04/02/2026 3 501 325,65 € 05/02/2026 3 251 155,63 € 05/02/2026 - € 05/02/2026 - € 05/02/2026 1 1 0,63 € 06/02/2026 6 751 465,13 € 06/02/2026 - € 06/02/2026 - € 06/02/2026 3 500 307,50 € 09/02/2026 4 501 308,12 € 09/02/2026 - € 09/02/2026 - € 09/02/2026 1 1 0,62 € 10/02/2026 3 252 153,72 € 10/02/2026 - € 10/02/2026 - € 10/02/2026 2 251 155,62 € 11/02/2026 4 751 450,11 € 11/02/2026 - € 12/02/2026 3 501 295,60 € 12/02/2026 - € 12/02/2026 - € 12/02/2026 4 501 300,60 € 13/02/2026 3 501 298,10 € 13/02/2026 - € 13/02/2026 - € 13/02/2026 4 501 303,11 € 16/02/2026 4 501 298,11 € 16/02/2026 - € 16/02/2026 - € 16/02/2026 1 1 0,61 € 17/02/2026 7 751 435,59 € 17/02/2026 - € 17/02/2026 - € 17/02/2026 2 251 145,60 € 18/02/2026 6 1 251 700,58 € 18/02/2026 - € 18/02/2026 - € 18/02/2026 3 501 293,08 € 19/02/2026 6 1 001 525,54 € 19/02/2026 - € 19/02/2026 - € 19/02/2026 5 751 400,54 € 20/02/2026 2 500 277,50 € 20/02/2026 - € 20/02/2026 - € 20/02/2026 8 1251 690,54 € 23/02/2026 5 751 423,08 € 23/02/2026 - € 23/02/2026 - € 23/02/2026 5 1001 578,08 € 24/02/2026 6 751 415,55 € 24/02/2026 - € 24/02/2026 - € 24/02/2026 2 251 143,06 € 25/02/2026 3 501 278,06 € 25/02/2026 - € 25/02/2026 - € 25/02/2026 3 501 283,06 € 26/02/2026 2 251 138,05 € 26/02/2026 - € 26/02/2026 - € 26/02/2026 2 251 140,56 € 27/02/2026 3 501 278,07 € 27/02/2026 - € 27/02/2026 - € 27/02/2026 1 1 0,57 € 02/03/2026 9 1 251 669,53 € 02/03/2026 - € 02/03/2026 - € 02/03/2026 7 1501 835,55 € 03/03/2026 4 751 420,58 € 03/03/2026 - € 03/03/2026 - € 03/03/2026 2 251 146,84 € 04/03/2026 5 751 410,79 € 04/03/2026 - € 04/03/2026 - € 04/03/2026 3 501 283,06 € 05/03/2026 - € 05/03/2026 6 1001 575,56 € 06/03/2026 2 251 143,07 € 06/03/2026 - € 06/03/2026 - € 06/03/2026 8 501 290,57 € 09/03/2026 4 751 413,06 € 09/03/2026 - € 09/03/2026 - € 09/03/2026 4 516 286,61 € 10/03/2026 3 501 278,06 € 10/03/2026 - € 10/03/2026 - € 10/03/2026 3 236 134,52 € 11/03/2026 2 251 138,05 € 11/03/2026 - € 11/03/2026 - € 11/03/2026 3 501 281,06 € 12/03/2026 2 251 138,06 € 12/03/2026 - € 12/03/2026 - € 12/03/2026 2 251 140,56 € 13/03/2026 5 1 001 538,05 € 13/03/2026 - € 13/03/2026 - € 13/03/2026 2 500 270,00 € 16/03/2026 4 751 383,03 € 16/03/2026 - € 16/03/2026 - € 16/03/2026 1 1 0,53 € 17/03/2026 4 501 248,00 € 17/03/2026 - € 17/03/2026 - € 17/03/2026 7 1251 638,25 € 18/03/2026 4 751 395,53 € 18/03/2026 - € 18/03/2026 - € 18/03/2026 4 751 404,03 € 19/03/2026 5 1 001 498,00 € 19/03/2026 - € 19/03/2026 - € 19/03/2026 1 250 125,00 € 20/03/2026 5 1 001 485,51 € 20/03/2026 - € 20/03/2026 - € 20/03/2026 1 1 0,51 € 23/03/2026 7 751 355,48 € 23/03/2026 - € 23/03/2026 - € 23/03/2026 3 501 247,99 € 24/03/2026 4 751 368,00 € 24/03/2026 - € 25/03/2026 2 251 122,99 € 25/03/2026 - € 25/03/2026 - € 25/03/2026 4 751 378,00 € 26/03/2026 2 251 125,51 € 26/03/2026 - € 26/03/2026 - € 26/03/2026 3 501 258,01 € 27/03/2026 3 501 248,00 € 27/03/2026 - € 30/03/2026 3 501 237,99 € 30/03/2026 - € 30/03/2026 - € 30/03/2026 3 251 120,49 € 31/03/2026 5 751 352,98 € 31/03/2026 - € 31/03/2026 - € 31/03/2026 4 501 242,98 € 01/04/2026 - € 01/04/2026 4 751 381,51 € 02/04/2026 2 251 128,02 € 02/04/2026 - € 07/04/2026 5 1 001 525,51 € 07/04/2026 - € 07/04/2026 - € 07/04/2026 6 2001 1 070,51 € 08/04/2026 - € 08/04/2026 7 2501 1 363,54 € 09/04/2026 2 1 000 555,00 € 09/04/2026 - € 09/04/2026 - € 09/04/2026 12 4001 2 289,06 € 10/04/2026 3 1 001 575,58 € 10/04/2026 - € 13/04/2026 11 4 001 2 210,57 € 13/04/2026 - € 13/04/2026 - € 13/04/2026 8 3292 1 837,03 € 14/04/2026 2 501 275,55 € 14/04/2026 - € 14/04/2026 - € 14/04/2026 3 1260 712,10 € 15/04/2026 1 500 290,00 € 15/04/2026 - € 15/04/2026 - € 15/04/2026 6 3251 1 891,42 € 16/04/2026 6 2 501 1 525,60 € 16/04/2026 - € 16/04/2026 - € 16/04/2026 8 4551 2 919,14 € 17/04/2026 2 501 290,59 € 17/04/2026 - € 17/04/2026 - € 17/04/2026 3 1301 780,27 € 20/04/2026 4 1 501 855,59 € 20/04/2026 - € 20/04/2026 - € 20/04/2026 1 650 370,50 € 21/04/2026 6 1 501 840,57 € 21/04/2026 - € 21/04/2026 - € 21/04/2026 4 1301 754,58 € 22/04/2026 2 1 000 555,00 € 22/04/2026 - € 22/04/2026 - € 22/04/2026 6 3251 1 888,18 € 23/04/2026 4 1 301 730,95 € 23/04/2026 - € 23/04/2026 - € 23/04/2026 1 1 0,56 € 24/04/2026 5 597 333,36 € 24/04/2026 - € 24/04/2026 - € 24/04/2026 6 1301 744,17 € 27/04/2026 1 500 280,00 € 27/04/2026 - € 27/04/2026 - € 27/04/2026 8 2601 1 482,55 € 28/04/2026 3 501 280,57 € 28/04/2026 - € 28/04/2026 - € 28/04/2026 1 1 0,57 € 29/04/2026 17 12 405 6 288,65 € 29/04/2026 - € 29/04/2026 - € 29/04/2026 13 3534 1 821,84 € 30/04/2026 10 3 001 1 515,50 € 30/04/2026 - € 30/04/2026 - € 30/04/2026 7 1667 850,16 € 04/05/2026 6 4 001 2 030,52 € 04/05/2026 - € 04/05/2026 - € 04/05/2026 2 651 338,52 € 05/05/2026 2 1 001 490,50 € 05/05/2026 - € 05/05/2026 - € 05/05/2026 2 4 2,00 € 06/05/2026 2 1 001 490,50 € 06/05/2026 - € 06/05/2026 - € 06/05/2026 1 1 0,50 € 07/05/2026 1 1 0,49 € 07/05/2026 - € 07/05/2026 - € 07/05/2026 1 1 0,50 € 08/05/2026 3 2 001 955,49 € 08/05/2026 - € 08/05/2026 - € 08/05/2026 1 1000 480,00 € 11/05/2026 3 2 001 950,48 € 11/05/2026 - € 11/05/2026 - € 11/05/2026 3 1001 485,49 € 12/05/2026 1 1 0,47 € 12/05/2026 - € 12/05/2026 - € 12/05/2026 4 3001 1 440,68 € 13/05/2026 9 2 101 991,22 € 13/05/2026 - 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