Drone Volt: augmentation de capital de cinq millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Drone Volt perd du terrain lundi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une augmentation de capital d'un montant de cinq millions d'euros destinée à renforcer sa structure financière et sa présence aux Etats-Unis.



L'opération doit prendre la forme d'une émission de 12.048.193 actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'action (ABSA), dans le cadre d'un placement auprès d'un

investisseur institutionnel américain, Armistice Capital.



'Avec cette opération, Drone Volt profite du momentum porteur sur le segment défense qui a permis une hausse du titre de 58% depuis le début d'année pour assurer ses besoins de financement de 2025, voire 2026-27 si les BSA sont exercés', expliquent les analystes d'AllInvest Securities.



'Une bonne nouvelle au regard de la trajectoire de résultats promise par la direction (Ebitda publié >0 en 2025), même si cela se fait au prix d'une forte dilution', note la société de Bourse.



La participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à l'opération se trouvera en effet ramenée à 0,71%, voire 0,55% en cas d'exercice de tous les BSA.



Le titre chutait de plus de 11% lundi après-midi à la Bourse de Paris dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées DRONE VOLT 0,4843 EUR Euronext Paris -15,92%