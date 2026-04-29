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Drone Volt annonce une augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 07:52

Drone Volt a annoncé une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions, composées d'actions ordinaires assorties chacune d'un bon de souscription d'action, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la société.

Le montant brut total de l'opération s'élève à 3,85 millions d'euros et doit permettre de renforcer de manière significative la structure financière, accompagner la croissance des activités les plus rentables et permettre de saisir des opportunités d'acquisitions ciblées.

Drone Volt précise que le début de l'exercice 2026 a montré la pertinence de la stratégie mise en oeuvre, avec une très forte croissance des activités à forte marge. Cette dynamique devrait se poursuivre avec la montée en puissance des contrats signés l'an passé, et grâce à un environnement porteur pour la vente de drones spécifiques et à la concrétisation de différentes négociations commerciales en cours.

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