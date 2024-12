Drone Volt annonce un plan d'économies

(AOF) - Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce "la mise en œuvre d'un plan stratégique de rationalisation de ses coûts afin de confirmer sa trajectoire vers la rentabilité". Dans ce cadre, le groupe va fermer sa filiale Aerialtronics, qui "emploie 3 salariés et enregistre un chiffre d'affaires faible". La filiale belge sera également fermée, son salarié repris en tant que prestataire et son chiffre d'affaires sera désormais comptabilisé par Drone Volt France.

Ces deux décisions prendront effet dès le début du prochain exercice.

Elles permettront une réduction des coûts fixes (bureaux, charges de personnel, assurances, etc.) d'environ 400 000 euros par an sans perte de chiffre d'affaires.

Elles contribueront ainsi directement à l'objectif d'atteindre un EBITDA positif dès 2025.

D'autres initiatives sont à l'étude, pouvant générée une économie additionnelle de l'ordre de 300 000 euros en année pleine.

L'entreprise publiera le 15 janvier prochain son chiffre d'affaires de l'exercice 2024.

