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Drone Volt annonce un partenariat avec DK Unity
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 07:40

Au cours du salon Eurosatory, le constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne a signé un accord de partenariat avec la société lettone DK Unity, spécialisée dans le développement de drones intercepteurs destinés à la lutte anti-drones.

Cet accord va permettre à Drone Volt de représenter et commercialiser l'ensemble des intercepteurs de drones de types NS1, NS2 et NS3 développés par son partenaire en France et dans les pays francophones.

Basée en Lettonie, DK Unity est une entreprise technologique avec une approche axée sur le logiciel, concevant et fabriquant des systèmes UAV autonomes de nouvelle génération éprouvés lors de déploiements opérationnels en Ukraine. Ces drones intercepteurs ont prouvé leur efficacité grâce à des liaisons de données résilientes, des ordinateurs de vol résistants aux perturbations et brouillages et une navigation locale dans l'optique de réutilisation.

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