Droits de douane : des répercussions moins importantes que prévu, pour l'instant

Augmentation des ventes immobilières aux Etats-Unis, amélioration de la confiance des consommateurs européens, nomination d'un nouvelle Première ministre au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025, à 3,2 %. Le commerce mondial et les conditions financières se sont montrées résilientes, en raison des accords commerciaux conclus entre les É.-U. et certains de leurs partenaires commerciaux.

Nous pensons que le commerce mondial a été impacté par les droits de douane, sans pour autant être en péril : environ 70 % des échanges commerciaux se déroulent comme avant. La hausse de la productivité induite par l'intelligence artificielle (IA) a également soutenu les perspectives de croissance mondiale.

À l'avenir, les risques liés aux guerres commerciales, à l'incertitude liée à la politique budgétaire et aux problèmes d'offre de main-d'œuvre pourraient entraver la croissance mondiale. Elle est estimée à 3,1 % en 2026, mais ce chiffre ne prend pas pleinement en compte les risques. Aux États-Unis, la consommation intérieure reste le principal moteur de la croissance, même si l'affaiblissement du marché du travail est une préoccupation importante. Dans la zone euro, la mise en œuvre des mesures de relance budgétaire en Allemagne est cruciale. L'Union européenne (UE) renforce progressivement ses capacités de défense. Enfin, les prévisions de croissance du FMI pour la Chine restent les mêmes et sont proches de l'objectif du gouvernement chinois.

