Droits de douane: AstraZeneca se dit "fermement engagé à investir aux Etats-Unis"

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca s'est dit mardi "fermement engagé à investir aux Etats-Unis", au moment où les entreprises du secteur s'inquiètent de possibles droits de douane de Donald Trump, qui pourraient profondément affecter leur activité.

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

"Notre société s'est fermement engagée à investir et à se développer aux États-Unis", a souligné le directeur général Pascal Soriot lors de la présentation des résultats du premier trimestre.

Il souligne que le groupe possède déjà "onze sites de production aux États-Unis pour les petites molécules, les produits biologiques et les thérapies cellulaires" et qu'il a "prévu des investissements encore plus importants" dans la fabrication et la R&D.

L'administration Trump a lancé mi-avril une première étape vers la mise en place de droits de douane sur la pharmacie avec une enquête du ministère du Commerce visant à déterminer si la prépondérance des importations dans le secteur présente ou non un risque pour la sécurité nationale.

C'est à l'issue de ce type d'enquête que le président américain avait pu imposer des droits de douane sectoriels de 25% sur l'acier et l'aluminium ainsi que l'automobile.

Les grands groupes pharmaceutiques, exemptés de droits de douane depuis 30 ans, ont amorcé ces dernières semaines un mouvement d'investissement et de relocalisation de la production aux États-Unis, premier marché mondial du médicament, à coups de dizaines de milliards de dollars.

Selon les analystes, ces plans d'investissements avaient cependant été élaborés avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, sous l'administration Biden.

AstraZeneca présente par ailleurs un résultat net en hausse de 34% au premier trimestre, à 2,92 milliards de dollars, portée par l'oncologie et la biopharmacie.

"Notre forte dynamique de croissance s'est poursuivie en 2025", s'est félicité Pascal Soriot dans son communiqué. "Dans l'ensemble, nous faisons d'excellents progrès vers notre ambition de réaliser un chiffre d'affaires total de 80 milliards de dollars d'ici à 2030."

Le chiffre d'affaires s'était élevé l'an passé à 54,1 milliards.