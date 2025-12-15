Dren Bio et Sanofi vont développer une thérapie de déplétion des lymphocytes b de nouvelle génération

Sanofi SA SASY.PA :
* DREN BIO ÉTEND SA COLLABORATION STRATÉGIQUE AVEC SANOFI POUR DÉVELOPPER UNE THÉRAPIE DE DÉPLÉTION DES LYMPHOCYTES B DE NOUVELLE GÉNÉRATION
* DREN BIO RECEVRA UN PAIEMENT INITIAL EN ESPÈCES DE $100 MLNS, SERA ÉLIGIBLE À RECEVOIR JUSQU'À $1,7 MD EN PAIEMENTS D'ÉTAPES FUTURS
Texte original nBw1qr7N7a Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
