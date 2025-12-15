 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dren Bio et Sanofi vont développer une thérapie de déplétion des lymphocytes b de nouvelle génération
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 14:23

Sanofi SA SASY.PA :

* DREN BIO ÉTEND SA COLLABORATION STRATÉGIQUE AVEC SANOFI POUR DÉVELOPPER UNE THÉRAPIE DE DÉPLÉTION DES LYMPHOCYTES B DE NOUVELLE GÉNÉRATION

* DREN BIO RECEVRA UN PAIEMENT INITIAL EN ESPÈCES DE $100 MLNS, SERA ÉLIGIBLE À RECEVOIR JUSQU'À $1,7 MD EN PAIEMENTS D'ÉTAPES FUTURS

Texte original nBw1qr7N7a Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
82,4000 EUR Euronext Paris -1,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank