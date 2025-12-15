Dren Bio annonce une collaboration avec Sanofi

(AOF) - Dren Bio a annoncé la conclusion d’une collaboration stratégique avec Sanofi pour la découverte et le développement d’une thérapie de nouvelle génération visant la déplétion (une diminution de la masse sanguine) des cellules B, destinée au traitement de diverses maladies auto-immunes. Cet accord s’appuie sur la relation existante entre les deux sociétés, à la suite de l’acquisition plus tôt cette année par Sanofi du programme DR-0201 de Dren Bio, connu désormais sous le nom de SAR448501, et qui est actuellement évalué dans deux études de phase 1 en cours.

