Drax remporte un contrat portant sur un projet de centre de données de plus de 1 GW

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre -

** L'action du producteur d'électricité britannique Drax Group DRX.L affiche une hausse de 8,9% à 881 p

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis juillet 2024, si cette tendance se maintient

** La société a signé un accord avec Brookfield

BAM.N et Radiant pour développer un centre de données d'une puissance supérieure à 1 GW dans sa centrale électrique du nord de l'Angleterre

** Depuis le début de l'année, le titre affiche une baisse d'environ 3% à la clôture de lundi