Drax et Brookfield s'associent pour un centre de données dédié à l'IA de 27 milliards de dollars au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Brookfield estime que le projet pourrait attirer plus de 20 milliards de livres sterling, dont 2,5 milliards pour la première phase

* La première phase vise une mise en service commerciale dès le début de l'année 2028, sous réserve de l'obtention des autorisations d'urbanisme et réglementaires

* Selon JPMorgan, cet accord renforce les chances que la centrale continue de fonctionner au-delà de 2031, date d'expiration des subventions

* L'action Drax bondit de 9 % en début de séance

(Ajout de commentaires d'analystes, d’informations boursières et de contexte tout au long de l’article)

Le groupe énergétique britannique Drax

DRX.L s'est associé à Brookfield BAM.N et à la plateforme d'infrastructure d'IA Radiant pour développer un centre de données d'une capacité de plus d'un gigawatt au sein de sa centrale électrique du nord de l'Angleterre, dans le cadre d'un projet susceptible d'attirer plus de 20 milliards de livres sterling (26,8 milliards de dollars) d'investissements.

L'action Drax a bondi de 9 % en début de séance mardi.

Ce projet intervient alors que le Royaume-Uni s’apprête à accélérer la mise en place de centres de données d’importance stratégique, en leur accordant des raccordements prioritaires au réseau et un soutien en matière d’urbanisme, afin de renforcer les capacités en matière d’IA et de conserver les données sensibles sur le territoire national.

"S’il est mené à bien, ce projet pourrait devenir l’un des plus grands centres de données du Royaume-Uni", a déclaré Will Gardiner, directeur général du groupe Drax.

Les analystes de JPMorgan ont estimé que cette annonce pourrait accroître la valeur de marché attribuée aux ambitions de Drax en matière de centres de données et renforcer les attentes quant à la poursuite de l’exploitation de la centrale électrique de Drax au-delà de l’expiration de son programme de subventions en mars 2031.

Ils ont ajouté que la participation de Brookfield devrait être perçue positivement par les investisseurs, compte tenu de sa crédibilité en tant que partenaire.

LE CALCUL À DOMICILE

Brookfield estime que l’investissement total pourrait dépasser les 20 milliards de livres sterling, dont 2,5 milliards pour la première phase, a précisé Drax.

Drax fournira le terrain, l’électricité et l’accès au réseau grâce à sa connexion de 4 gigawatts à la centrale de Drax. Radiant apportera son expertise en matière d’infrastructures d’IA, tandis que Brookfield apportera des capitaux par le biais d’une coentreprise avec la société qatarie Qai, annoncée en 2025.

La première phase, qui sera alimentée directement par le réseau, devrait entrer en exploitation commerciale début 2028, sous réserve des autorisations d’urbanisme, réglementaires et de raccordement au réseau, ainsi que des décisions d’investissement finales des partenaires.

Les partenaires ont indiqué que le projet mettrait également en place un fonds volontaire au profit des communautés, élaboré en collaboration avec les collectivités locales, distinct des obligations d’aménagement et des programmes existants de Drax.

(1 dollar = 0,7460 livres sterling)