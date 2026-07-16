 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DraftKings poursuit Philadelphie en justice après avoir reçu une assignation à comparaître
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 21:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - DraftKings DKNG.O a intenté jeudi une action en justice contre la ville de Philadelphie afin de l'empêcher d'appliquer une loi locale sur la protection des consommateurs, après avoir reçu une assignation à comparaître dans le cadre d'une enquête visant la société de paris sportifs.

La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Philadelphie vise à faire annuler une ordonnance de 2024 relative à la protection des consommateurs qui, selon DraftKings, est en contradiction avec la législation de Pennsylvanie, notamment en matière de réglementation des jeux d'argent.

Valeurs associées

DRAFTKINGS RG-A
24,8400 USD NASDAQ -1,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,97 -0,11%
CAC 40
8 377,86 -0,05%
2CRSI
24,34 -8,77%
Or
3 973,98 -2,09%
KALRAY
7,8 -6,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank