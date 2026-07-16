DraftKings poursuit Philadelphie en justice après avoir reçu une assignation à comparaître

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16 juillet - DraftKings DKNG.O a intenté jeudi une action en justice contre la ville de Philadelphie afin de l'empêcher d'appliquer une loi locale sur la protection des consommateurs, après avoir reçu une assignation à comparaître dans le cadre d'une enquête visant la société de paris sportifs.

La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Philadelphie vise à faire annuler une ordonnance de 2024 relative à la protection des consommateurs qui, selon DraftKings, est en contradiction avec la législation de Pennsylvanie, notamment en matière de réglementation des jeux d'argent.