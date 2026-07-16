DraftKings poursuit Philadelphie après avoir reçu une assignation à comparaître et cherche à faire annuler une loi sur la protection des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 2, ajout des paragraphes 3 et 4)

DKNG.O , la société DraftKings, a intenté jeudi une action en justice contre la ville de Philadelphie afin de l'empêcher d'appliquer une loi locale sur la protection des consommateurs, après avoir reçu une assignation à comparaître dans le cadre d'une enquête visant cette société de paris sportifs. Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Philadelphie, DraftKings a fait valoir qu’une loi locale de 2024 instaurant un dispositif municipal de contrôle visant à protéger les consommateurs était en contradiction avec la loi de l’État de Pennsylvanie. DraftKings souhaite obtenir une déclaration selon laquelle la loi de Philadelphie a été supplantée par la loi de l’État régissant la protection des consommateurs et les pratiques commerciales déloyales, et qu’elle est inapplicable lorsqu’elle s’applique aux activités de jeux sous licence de la société, régies par une autre loi de l’État. Le service juridique de la ville de Philadelphie a émis cette assignation à comparaître en avril. Il n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. DraftKings et ses avocats n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.