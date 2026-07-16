DraftKings intente une action en justice contre la ville de Philadelphie pour mettre fin à une enquête administrative suite à une assignation à comparaître et pour bloquer l'application d'une loi sur la protection des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la plainte, des détails sur l'adoption de la loi de Philadelphie, les poursuites judiciaires privées, la réaction de DraftKings, ainsi que le contexte général)

* DraftKings affirme que la loi de Pennsylvanie prévaut sur la loi de Philadelphie relative à la protection des consommateurs

* Philadelphie a émis une assignation à comparaître le 24 avril

* Philadelphie n'a pas pu être jointe pour commenter

par Jonathan Stempel

DraftKings DKNG.O a intenté jeudi une action en justice contre la ville de Philadelphie afin de l'empêcher d'appliquer une loi locale sur la protection des consommateurs et de mener une enquête sur la société de paris sportifs.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Philadelphie, DraftKings a fait valoir que les lois de Pennsylvanie régissant la protection des consommateurs et les pratiques commerciales déloyales interdisaient à Philadelphie d’appliquer une ordonnance de 2024 instaurant un dispositif municipal de contrôle visant à protéger les consommateurs.

DraftKings a également contesté une assignation à comparaître datée du 24 avril émanant du service juridique de la ville de Philadelphie, qui demandait des informations relatives à diverses activités, notamment les paris sportifs, les crédits promotionnels et les bonus, les programmes VIP, ainsi que les politiques visant à lutter contre le jeu compulsif.

La société, dont le siège se trouve à Boston, souhaite qu’un juge mette fin à l’enquête menée par la ville et déclare que l’ordonnance est à la fois supplantée par la loi de l’État et inapplicable lorsqu’elle s’applique aux activités de jeux d’argent sous licence de DraftKings.

L’ordonnance de Philadelphie a été signée en juin 2024 par la maire Cherelle Parker. Son cabinet n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le service juridique n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Les sociétés de paris sportifs telles que DraftKings et FanDuel FLTRF.L sont souvent critiquées pour leur recours à des promotions et à des technologies qui seraient conçues pour rendre les parieurs dépendants.

Le 8 avril, un juge fédéral de Philadelphie a rejeté la demande de DraftKings visant à faire rejeter un recours collectif alléguant que ses promotions « Casino Deposit Match », « Risk-Free Bet » et « $1,000 Sportsbook Deposit » étaient trompeuses et mensongères, incitant les clients à jouer plus longtemps et à miser davantage d’argent. Le juge a toutefois rejeté certaines allégations.

UNE ORDONNANCE VISE LES PLANS DE FINANCEMENT TROMPEURS ET LA PUBLICITÉ MENSONGÈRE

L’ordonnance de Philadelphie autorise cette ville de 1,57 million d’habitants à enquêter sur les signalements de pratiques commerciales déloyales et trompeuses portant préjudice aux consommateurs, et vise spécifiquement les plans de financement trompeurs et la publicité mensongère concernant les conditions des produits.

Si la ville constate des infractions, elle peut poursuivre les récidivistes en justice et réclamer des amendes civiles ainsi qu’une réparation financière pour les consommateurs.

DraftKings a indiqué que ses avocats avaient rencontré les représentants de la ville le 9 juillet et qu’il existait une « menace crédible » que Philadelphie intente une action civile.

« La ville a outrepassé ses compétences sur des questions relevant du droit de l’État et réglementées par la Commission de contrôle des jeux de Pennsylvanie », a déclaré un porte-parole de DraftKings. « DraftKings reste déterminé à exercer ses activités de manière responsable et dans le plein respect de la législation de Pennsylvanie, et nous sommes impatients de régler cette question par la voie judiciaire. »