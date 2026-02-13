DraftKings chute après avoir prévu un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions de la société de jeux DraftKings

DKNG.O en baisse de 15,8 % à 21,19 $ en pré-commercialisation

** La société prévoit des revenus pour l'année fiscale 26 entre 6,5 et 6,9 milliards de dollars, en dessous des estimations des analystes qui tablent sur 7,27 milliards de dollars - données LSEG ** Revenus du T4 de 1,99 milliards de dollars, dépassant les estimations de 1,98 milliards de dollars; BPA ajusté du T4 de 36 cents, supérieur aux estimations de 14 cents

** Au moins trois maisons de courtage ont réduit les prévisions sur l'action après les résultats ** Les analystes de Jefferies disent que DKNG a publié des prévisions conservatrices qui reflètent un contrôle plus strict des promotions et une concurrence anticipée sur certains marchés

** 31 analystes sur 38 notent l'action "acheter" ou plus et 7 la notent "conserver"; l'objectif de cours médian est de 45 $

** A la dernière clôture, l'action DKNG a baissé de ~27% depuis le début de l'année, après une chute de 7,4% en 2025