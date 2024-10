Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DR Horton: en chute après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - DR Horton dévisse de près de 11% après la publication par le constructeur de maisons d'un BPA en baisse de 12% à 3,92 dollars au titre des trois mois de son exercice 2023-24, pour des revenus en recul de 5% à 10 milliards de dollars.



'Notre rythme de ventes s'est montré en ligne avec la norme saisonnière du troisième au quatrième trimestre, mais inférieur à nos attentes', reconnait-il, estimant que la volatilité et l'incertitude sur les taux rendent certains acquéreurs attentistes à court terme.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, DR Horton a vu son BPA croître de 4% à 14,34 dollars pour des revenus en hausse eux aussi de 4% à 36,8 milliards de dollars, des revenus qu'il anticipe entre 36 et 37,5 milliards pour l'année 2024-25.





